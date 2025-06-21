Украинцам установят новый размер минималки: сколько будут платить

В Украине минималку в 2026-м, согласно планам правительства, планируют повысить с 8000 до 8666 грн. Речь идет об увеличении на 8,6%. Это должно компенсировать уровень инфляции в 2026-м. Однако темпы роста должны быть как минимум вдвое выше, чтобы хотя бы компенсировать отсутствие индексации минималки в 2025-м.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Но и в таком случае минималка все равно была бы слишком маленькой. Украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности. Этой чертой можно считать уровень фактического прожиточного минимума (это стоимость минимально необходимой корзины товаров и услуг). И уже сейчас фактический уровень прожиточного минимума составляет более 11 тыс. грн (по состоянию на февраль 2025-го было 10,6 тыс. грн). Если цифры, которые предоставили распорядителям бюджетных средств, используют при разработке Бюджетной декларации, в течение лет в Украине минималка будет меньше фактического размера прожиточного минимума.

Федерация профсоюзов предоставила свои предложения в бюджет: они требуют установить минимальную заработную плату с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минималке ориентировочно в 12 195 грн.

"Такая позиция, в частности, учитывает ускоренное движение Украины в ЕС и нормы Директивы (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе; договоренности п. 2.6 Генерального соглашения; поддержку покупательной способности работника, стимулирование возвращения людей на украинский рынок труда, рост поступлений в бюджеты и Пенсионный фонд Украины", - отмечают профсоюзы. Однако пока это требование выглядит нереалистично.

Какие зарплаты получают украинцы

По состоянию на первый квартал 2025-го средняя зарплата составляет 23 460 грн. За год она выросла на 24,1%, при этом в целом ряде отраслей наблюдаются значительно более быстрые темпы пересчета заработных плат.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики. Быстрее всего растут зарплаты в авиационном транспорте. И хотя сейчас гражданская авиация не работает, украинские специалисты и авиакомпании работают за рубежом, также часть сотрудников работает над сохранением инфраструктуры. За год в авиационном транспорте зарплаты выросли на 51,4% и достигли отметки в 52,5 тыс. грн. На втором месте оказались аграрии (отрасль сельское, лесное и рыбное хозяйство). В среднем за год зарплата выросла на 42,7% и достигла 21,4 тыс. грн.

Также зарплаты выросли и в строительстве - в третьем квартале этого года по сравнению с третьим кварталом прошлого года на 35,29% - до 19,7 тыс. грн. В сельском хозяйстве и строительстве уже длительный период наблюдается значительный дефицит кадров, что также стимулирует работодателей к увеличению заработных плат.

Единственная отрасль, в которой средняя зарплата за год снизилась - водный транспорт. Год назад специалисты этой отрасли зарабатывали примерно на 6% больше. Также крайне низкий темп роста зарплат в образовании (на 13,1% до 14,3 тыс. грн) и в здравоохранении (зарплата выросла на 12,5% до 17 тыс. грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому введут новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ опубликовали на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в год в марте. Однако вместо того, чтобы осуществить перерасчет пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% от темпов роста зарплат, пенсию будут пересчитывать по новой формуле.

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