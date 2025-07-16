Украинцам установят новую минималку: назван размер и последствия

В Украине минимальная зарплата в 2026-м вырастет всего на 688 грн – до 8688 грн. Этого не хватит даже на то, чтобы приобрести базовый набор товаров и услуг.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Официально на минималку в Украине живут около 1,5 млн работников. Большинство из них получают зарплату двумя частями: первая – официальная минималка, вторая – неофициальная, в конверте. Это позволяет работодателю платить меньше налогов. В результате есть сотни компаний, в которых 8 тыс. грн зарабатывает даже руководитель предприятия.

Например, сейчас Житомирская областная библиотека для детей и юношества приглашает на работу библиотекаря с высшим образованием и опытом работы на зарплату 8 тыс. грн. Таких вакансий только на портале Государственного центра занятости – более 11,4 тысячи. От 8 тыс. до 10 тыс. грн – более 25,8 тыс. вакансий. В основном такие зарплаты предлагают бюджетникам в небольших населенных пунктах.

Минимальная зарплата – социальная гарантия. Она установлена в большинстве стран Европы. Есть несколько методов расчета минималки. Директива ЕС 2022/2041 об адекватности минимальных зарплат рекомендует устанавливать минималку на уровне 50-60% медианной зарплаты. Медианная – это "правильно посчитанная" средняя зарплата. Это та зарплата, которая находится в середине ряда зарплат.

Медианная зарплата в Украине составляет по состоянию на июль 2025-го аж 25 тыс. грн. Эта зарплата рассчитана из 193,3 тыс. размещенных вакансий. Однако на самом деле в некоторых случаях в одной размещенной вакансии ищут сразу нескольких сотрудников. Кроме того, часто работодатели вообще не указывают размер зарплаты. А в некоторых отраслях, а также в маленьких населенных пунктах работников часто находят без помощи кадровых порталов.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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