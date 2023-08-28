Украинцам установили новые цены: как изменили стоимость бензина на заправках

В Украине подорожало автомобильное топливо. С 25 по 28 августа стоимость бензина А-95 увеличилась на 11 коп./л – до 52,83 грн. Дизель подорожал на 10 коп./л – до 52,41 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, также выросли цены на бензин А-95+. Он подорожал на 4 коп./л, до 54,97 грн. Впрочем, это топливо есть далеко не во всех сетях АЗС.

Где выросли цены на бензин

Стоимость бензина А-95 выросла не во всех сетях автозаправочных станций. Только на заправках:

Укрнафта – на 80 коп./л, до 50,9 грн;

U.GO – на 26 коп./л, до 52,31 грн;

VostokGaz – 2 грн/л, до 50,89 грн;

Кворум – 1 грн/л, до 50,98 грн.

Дороже всего это топливо продают на АЗС SOCAR – 55,99 грн/л. А кроме того:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell, Ovis, Neftek – 53,99 грн/л;

UPG – 53,9 грн/л;

KLO – 53,79 грн/л.

Самые низкие цены выставили на заправках "Авантаж 7" – 48,95 грн/л. А также:

RLS – 49,4 грн/л;

Укр-Петроль – 49,8 грн/л.

Как подорожал дизель

Также не во всех сетях подорожал дизель. Цены выросли на АЗС:

Укрнафта – на 80 коп./л, до 50,9 грн;

Авантаж 7 – на 60 коп./л, до 48,55 грн;

Кворум – 1 грн/л, до 50,98 грн;

БРСМ-Нафта – на 13 коп./л, до 49,71 грн.

Дороже всего ресурс продают на заправках SOCAR – 55,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 54,99 грн/л;

Shell, Neftek – 53,99 грн/л.

Дешевле всего – на АЗС "Маркет", 47,79 грн/л. А кроме того:

RLS – 48,4 грн/л;

Авантаж 7 – 48,55 грн/л.

Цены будут еще выше

Несмотря на то что стоимость бензина и дизеля уже заметно превышает 50 грн/л, цены могут стать еще выше. Причина – значительное отставание их динамики от темпов роста оптовых цен. Соответственно, стоимость топлива будет расти.

Как объяснили аналитики "Консалтинговой группы А-95", сейчас спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между розничными и оптовыми ценами составляет:

на бензин А-95 – около 5,3 грн/л;

на дизель – около 5,6 грн/л.

"Спред же между оптом и розницей в течение января – мая 2023 года составил 9,7-9,8 грн/л. То есть текущие показатели почти вдвое меньше. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего роста розничных цен", – констатируют эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, до конца лета стоимость бензина повысится до 57-58 грн/литр. А дизеля – до 55-56 грн/литр.

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