На украинских заправках готовятся еще больше повысить цены на бензин: какая причина

Рост цен на бензин и дизель на украинских заправках еще не достиг предела. Причина – значительное отставание их динамики от темпов роста оптовых цен. Соответственно, стоимость топлива будет расти.

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Об этом рассказали в "Консалтинговой группе А-95", передает Enkorr. Там объяснили: сейчас спред (разница между самой высокой рыночной ценой покупки и самой низкой рыночной ценой продажи) между розничными и оптовыми ценами составляет:

на бензин А-95 – около 5,3 грн/л;

на дизель – около 5,6 грн/л.

"Спред же между оптом и розницей в течение января – мая 2023 года составил 9,7-9,8 грн/л. То есть текущие показатели почти вдвое меньше. Это говорит о высокой вероятности дальнейшего роста розничных цен", – констатируют эксперты.

Почему выросли оптовые цены

По данным экспертов, с 14 июня по 17 августа оптовые цены на бензин А-95 выросли на 13,25 грн/л (с 34,25 грн/л до 47 грн/л). На дизтопливо – на 13 грн/л (с 33,5 до 46,5 грн/л).

"Ключевым фактором роста стало возобновление с 1 июля ставок "топливных" налогов, действовавших до полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Кроме того, в течение указанного периода росли мировые, то есть закупочные цены на нефтепродукты", – объяснили они.

При этом подчеркивается: фактическое отсутствие запасов топлива является причиной, по которой оптовый рынок оперативно реагирует на изменение конъюнктуры. Определяя таким образом будущий трек медленнее меняющихся розничных цен.

Цены уже перевалили за 50 грн

В то же время, стоимость топлива в Украине уже перевалила за 50 грн/л. Так, 23 августа АЗС продавали:

бензин А-95 – по 52,68 грн/л, что на 14 коп. превышает цену предыдущего дня;

бензин А-95 – по 54,84 грн/л (+ 13 коп.);

дизель – по 52,2 грн/л (+ 14 коп.).

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам, до конца лета стоимость бензина повысится до 57-58 грн/литр. А дизеля – до 55-56 грн/литр.

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