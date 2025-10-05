Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: произошел технический сбой

Из-за технического сбоя в польской электронной системе таможенного оформления грузовые автомобили сейчас могут затруднено пересекать украинско-польскую границу, а на выезд из Украины пропускаются только пустые транспортные средства. Международным перевозчикам советуют внимательно планировать маршруты и учитывать возможные задержки.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба (ГТСУ). 5 октября утром произошла техническая неисправность в работе электронной системы таможенного оформления Республики Польша, что влияет на движение грузового транспорта через украинско-польскую границу.

По информации ГТСУ, система сейчас работает в аварийном режиме, это может вызвать значительные осложнения для перевозчиков, особенно на въезд в Украину, где электронное оформление ограничено. На выезд из Украины пропускаются только транспортные средства без груза, поскольку система пока не принимает полноценное оформление грузовых перевозок.

О возобновлении работы таможни в полном объеме ГТСУ и польская сторона сообщат дополнительно. Согласно информации, сбой еще раз подчеркивает важность внимательного планирования маршрутов и учета возможных технических проблем на таможне.

Что важно знать международным перевозчикам

въезд в Украину: оформление ограничено, система работает в аварийном режиме;

оформление ограничено, система работает в аварийном режиме; выезд из Украины: пропускаются только пустые транспортные средства;

пропускаются только пустые транспортные средства; грузовые перевозки: временно не обслуживаются, возможны задержки и очереди;

временно не обслуживаются, возможны задержки и очереди; обновление информации: о восстановлении полного пропуска сообщат дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, после внесения изменений в правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, массового выезда за пределы Украины этой категории лиц не зафиксировано. Конечно, молодые люди покидают территорию Украины, но многие такие граждане также заезжают обратно.

