'Движение происходит в обе стороны границы': в ГПСУ рассказали, выезжают ли массово из Украины мужчины 18-22 лет

После внесения изменений в правила пересечения госграницы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно массового выезда за пределы Украины этой категории лиц не зафиксировано. Конечно, молодые люди покидают территорию Украины, но многие граждане также заезжают обратно.

Видео дня

Об этом в комментарии СМИ сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Он отметил, что ГПСУ не ведет статистического учета по возрастным категориям, поскольку это не предусмотрено, поэтому, по его словам, оперировать конкретными цифрами он не может.

"Но с 28 августа, когда изменения в правила пересечения границы вступили в силу и во время действия военного положения позволили пересекать границу для мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 22 лет включительно, существенного увеличения, массового наплыва на пассажиропоток эта категория не несет", – пояснил представитель ГПСУ.

Пересечение границы мужчинами в возрасте 18-22 лет происходит в обе стороны

Он отметил, что эта категория мужчин действительно выезжает за пределы Украины. Но, по словам Демченко, следует помнить, что они также возвращаются обратно в страну.

"Движение происходит в обе стороны границы. Анализ по каждому из пунктов пропуска, на каждом участке, наблюдение наших инспекторов за теми категориями, которые они оформляют, показывают, что это небольшая цифра по отношению к общему пассажиропотоку, который мы имеем в том числе на выезд из Украины", – добавил Демченко.

Напомним, Кабмин обнародовал постановление, которое устанавливает новые правила пересечения границы для мужчин в возрасте 18-22 лет. Однако выезжать из Украины (кроме случаев служебных командировок) до сих пор запрещено лицам соответствующего возраста, которые работают в госуправлении. Документ был опубликован 27 августа. Соответственно, он начал действовать 28-го числа – в день, следующий за днем обнародования.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в закон о мобилизации, которые будут касаться студентов и работников образования. В частности, предлагается оставить отсрочку только для тех студентов, кто начал обучение не позднее года достижения предельного возраста отправления на прохождение военной службы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!