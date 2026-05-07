Украинцам стоит проверить свои карты: впервые начала поступать выплата от государства

Почти 4,8 миллиона украинцев уженачали получать выплаты по программе"Национальный кэшбек", поэтому гражданам советуют проверить свои карты. Впервые украинцам начислили кэшбек за топливо, однако с 1 мая действует лимит – до 500 гривен в месяц за заправку.

Об этом сообщили в Дії. Одним из самых заметных изменений программы стало включение в нее горючего. Кэшбек за заправку автомобилей начал действовать с 20 марта 2026 года, государство компенсирует часть расходов в зависимости от типа топлива:

15% на дизель;

10% на бензин;

5% на сжиженный газ.

Впрочем, правительство сразу установило ограничения для таких выплат. С 1 мая 2026 года для кэшбека на топливо официально заработали новые лимиты. Максимально украинцы могут получить:

до 500 гривен в месяц за топливо;

до 3000 гривен в целом в рамках всей программы "Национальный кэшбек".

Таким образом, даже если сумма покупок является большой, выплаты не будут превышать установленных пределов. С 1 марта 2026 года программа перешла на обновленные правила.

Теперь размер компенсации зависит от категории товаров и уровня импортной составляющей. В частности:

15% кэшбэка начисляется для категорий товаров с высокой долей импорта;

5% для товаров, где украинская продукция имеет сильные позиции на рынке.

Таким образом государство пытается стимулировать спрос именно на украинские товары и поддерживать национальных производителей. Украинцам советуют проверять процент компенсации непосредственно через приложение Дія. Для этого нужно:

открыть раздел "Сервисы";

выбрать "Национальный кэшбек";

воспользоваться сканером штрихкодов в нижнем углу экрана.

Система покажет, участвует ли товар в программе и какой именно процент компенсации начисляется. Средства из программы нельзя вывести наличными, однако перечень разрешенных расходов остается достаточно широким. Полученный кэшбек украинцы могут использовать на:

оплату коммунальных услуг;

лекарства;

украинские продукты;

книги;

транспорт;

другие базовые товары и услуги.

Также деньги можно задонатить на поддержку Вооруженных сил Украины. Правительство уже приняло решение о продлении программы"Национальный кэшбек" до 30 апреля 2028 года. Соответствующее постановление Кабинет Министров утвердил 29 апреля на основе предложения Министерства экономики.

В то же время правительство уточнило, что программа компенсаций за топливо имеет ограниченный срок действия. Сейчас она будет работать только до 31 мая 2026 года.

После завершения программы Министерство экономики должно подготовить отдельный отчет о ее эффективности и влиянии на экономику страны. В документе также будут оценивать, насколько программа помогла поддержать украинский бизнес и нуждается ли она в дальнейших изменениях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кэшбеком на топливо в Украине уже воспользовались около 2 миллионов человек, в основном владельцы массовых авто вроде Volkswagen, Renault, Skoda и Daewoo. Чаще всего полученные средства украинцы тратят на оплату коммунальных услуг (около 70%).

