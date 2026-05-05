Украинцам продлили программу компенсаций до 2028 года: что известно

Украинцам продлили программу "Национальный кэшбек" до 30 апреля 2028 года – государство будет компенсировать до 3 тысяч гривен в месяц за покупку украинских товаров и услуг(5% или 15% в зависимости от категории). Отдельно кэшбек на топливо будет действовать только до 31 мая 2026 года и составит до 500 гривен в месяц.

Об этом говорится в постановлении правительства №559 от 29 апреля, сообщает официальный сайт Кабмина. Решение было принято на основе предложения Министерства экономики и утверждено премьер-министром Юлией Свириденко.

Программа официально стартует в новом формате с 1 мая 2026 года и будет действовать в течение военного положения, однако не дольше чем до конца апреля 2028 года. Программа "Национальный кэшбек" является частью более широкой экономической инициативы "Сделано в Украине", которая направлена на развитие национального производства и уменьшение зависимости от импорта.

Ее основная идея заключается в создании дополнительного стимула для граждан покупать украинские товары и пользоваться услугами отечественных компаний. Фактически государство возвращает часть потраченных средств в виде денежной компенсации, что одновременно поддерживает потребителя и бизнес.

Отмечается, что такой подход позволяет активизировать экономическую деятельность даже в период нестабильности. Механизм программы предусматривает несколько ключевых условий и ограничений:

начисляется за покупку товаров и услуг украинского производства; размер кэшбэка зависит от категории товаров. Например – 5% для категорий с низкой долей импорта и 15% для товаров, где доля импорта превышает 35%;

зависит от категории товаров. Например – 5% для категорий с низкой долей импорта и 15% для товаров, где доля импорта превышает 35%; максимальная сумма кэшбека за месяц (кроме топлива) ограничена 3 тысячами гривен;

за месяц (кроме топлива) ограничена 3 тысячами гривен; ограничения использования – полученные средства нельзя тратить на подакцизные товары.

Отдельно определен перечень сфер, где можно использовать кэшбек. Среди них – коммунальные услуги, транспорт, продукты питания, лекарственные средства и другие базовые категории расходов.

В то же время правительство уточнило, что программа кэшбека на топливо имеет ограниченный срок действия – до 31 мая 2026 года. При этом изменены и размеры компенсации:

15% на дизельное топливо;

10% на бензин;

5% на сжиженный газ.

Максимальная сумма выплат в этой категории составляет до 500 гривен в месяц. Таким образом, государство постепенно корректирует механизмы поддержки, сосредотачиваясь на более приоритетных секторах экономики.

После завершения действия программы Министерство экономики обязано в течение двух месяцев подготовить подробный отчет для правительства. В нем будет оценена эффективность проекта, уровень его влияния на экономику, а также даны предложения по возможным изменениям в законодательстве.

