Украинцам "сбывали" поддельный алкоголь: где продавали паленку

В Харькове полиция изъяла контрафактный алкоголь на сумму более 6 миллионов гривен и сообщила о подозрении трем злоумышленникам, занимавшимся его незаконным изготовлением и реализацией. Во время обысков изъято 11 тысяч литров алкогольной продукции, более 45 тонн спирта, оборудования, автомобилей и денег.

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Об этом сообщила полиция Харьковской области. В ходе расследования, которое проводилось под наблюдением прокуратуры и оперативного сопровождения Службы безопасности Украины, было установлено, что организатором незаконного бизнеса выступал 45-летний житель Харьковской области.

Злоумышленники приобрели этиловый спирт и хранили его в заранее подготовленном месте, где производили алкогольные напитки. Для производства продукции они использовали красители и ароматизаторы, после чего фасовали напитки и продавали их на местном рынке без специальных разрешений.

В ходе следственных действий правоохранители провели около 30 обысков по местам проживания фигурантов, в складских помещениях, автомобилях и т.д. В результате обысков было изъято:

11 тысяч литров незаконно изготовленной алкогольной продукции на сумму более 6 миллионов гривен;

незаконно изготовленной алкогольной продукции на сумму свыше 45 тонн этилового спирта;

насосы и другое оборудование для производства;

для производства; тара и коробки для упаковки;

для упаковки; автомобили, которые использовались для транспортировки продукции;

которые использовались для транспортировки продукции; деньги.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 ( незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 ( легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает до шести лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением изъятой продукции и орудий преступления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине детективы Бюро экономической безопасности обнаружили подпольное производство алкоголя. "Работали" дельцы в Харьковской области, а свою продукцию под видом водки и коньяка сбывали оптовыми партиями в Полтавской и Харьковской областях.

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