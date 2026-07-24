Украинцам с Дієй разрешили увольняться с работы по-новому: что важно знать работникам

Работники в Украине смогут увольняться из учреждений, расположенных на временно оккупированных территориях (ВОТ), без посещения учреждений или поиска работодателя. Это можно будет сделать в течение одного дня в приложении "Дія", при этом необходимо соответствовать ряду требований.

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Об этом сообщили в Министерстве экономики и окружающей среды Украины. Сервис запущен на этапе бета-тестирования в рамках цифровой экосистемы рынка труда "Обрий".

Сколько работников юридически "застряли" на ВОТ

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения тысячи украинцев оказались формально трудоустроенными на предприятиях, попавших под оккупацию или в зону боевых действий. Это создало юридическую коллизию: поскольку они не могут физически добраться до работодателя, чтобы уволиться, то и не могут официально устроиться на другую работу, зарегистрироваться в центре занятости или пройти переквалификацию.

После 24 февраля 2022 года в Государственную службу занятости с подобными заявлениями обратились 11 714 граждан. Нововведение решит их проблему – теперь они смогут уволиться в приложении Дія в несколько кликов.

Для этого необходимо:

подать заявление в Дії;

подписать заявление с помощью Дії.Підпис ;

; система сама проверяет работодателя по реестрам Минразвития, фиксирует дату и обновляет данные ;

работодателя по реестрам Минразвития, ; если противоречий не возникнет, увольнение произойдет автоматически уже на следующий день после подачи заявления без каких-либо дополнительных подтверждений.

Кто может воспользоваться

Тестирование сервиса продлится две недели – то есть до 7 августа. На данном этапе услуга доступна для 658 граждан, которые заранее зарегистрировались для участия. После завершения испытаний функция появится в "Дия" для всех желающих, соответствующих требованиям:

быть совершеннолетними гражданами Украины и официально трудоустроенными на ТОТ ;

и ; наличие РНОКПП и биометрического документа (ID-карты или загранпаспорта) в приложении "Дія";

(ID-карты или загранпаспорта) в приложении "Дія"; отсутствие официального статуса безработного.

Как уже сообщал OBOZ.UA, работодатели в Украине продолжают активно искать сотрудников, но из-за несоответствия навыков кандидатов потребностям бизнеса за первое полугодие удалось закрыть лишь чуть больше половины из более чем 240 тысяч вакансий. Быстрее всего находят продавцов, водителей и поваров, тогда как на отдельные узкоспециализированные профессии, в частности мойщика летательных аппаратов, техника-метеоролога или машиниста автомотрисы, за полгода не поступило ни одного отклика.

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