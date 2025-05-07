Украинцам рассказали, как правильно выбирать банковскую карту: на что обращать внимание

В мире цифровых финансов доминируют две гигантские платежные системы – Visa и Mastercard, ставшие неотъемлемой частью ежедневных расчетов миллионов людей по всему миру. Несмотря на сходство в принципах работы и глобальном охвате, между ними существуют важные отличия – и именно на них рекомендуют обращать внимание банкиры при выборе системы для собственных нужд.

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Прежде всего, рассказала OBOZ.UA заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская, следует учитывать, что Visa популярнее в США и странах Азии. А MasterCard больше используется в Европе.

Соответственно, карта Visa будет более удобной для частых путешествий за границу – "особенно в США или страны Азии". А также для накопления тревел-бонусов.

В то же время, подчеркнула она, для использования карты преимущественно Украине "система MasterCard станет более удобной". Также, по ее словам, эта система больше подходит для тех, кто заинтересован в получении поощрительных бонусов за покупки – "например, кэшбека".

В целом же, признала Довгальская, MasterCard и Visa равнозначны как по географии распространения, так и по количеству клиентов. Кроме того, эти системы одинаковы по:

уровню безопасности;

интегрированности в мировую банковскую систему.

"И Visa, и MasterCard универсальны, и львиная доля пользователей карт не замечают, с какой системой они имеют дело. Ведь обе эти системы полностью удовлетворяют внутренние потребности пользователей в оплате товаров и услуг, осуществлении p2p-переводов и снятии наличных", – рассказала Довгальская.

Как выбрать банковскую карту

В целом же, подчеркнула банкир, при выборе карты следует обращать внимание на ряд факторов. В частности:

Условия обслуживания.

Наличие мобильного приложения.

Функционала такого приложения – от простейших переводов до приобретения безналичной валюты и открытия кредитов, действующих программ лояльности и уровня поддержки клиентов.

Ограничения на переводы между картами не отменят

В то же время, несмотря на то, что Нацбанк не продлил ограничение на исходящие переводы "с карты на карту" в размере 150 000 грн в месяц, лимит продолжает действовать – согласно подписанному украинскими банками Меморандуму об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Более того, с 1 июня ограничение на переводы будет ужесточено. Новый лимит опустят до 100 000 грн в месяц.

В связи с этим Довгальская советует заранее позаботиться об избежании неудобств, связанных с будущими ограничениями. Прежде всего следует получить документальное подтверждение доходов.

По ее словам, это может увеличить доверие банка к клиенту – и финучреждение "в случае необходимости может увеличить лимит". Для этого следует получить:

справки ОК5 и ОК7 – это индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц;

налоговую декларацию;

зарплатные сведения;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

подтверждение волонтерской деятельности "или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов".

Кроме того, во избежание проблем нужно настроить автоматические платежи в мобильных приложениях. А также в личных кабинетах – например, при:

оплате коммунальных услуг;

подписках на электронные услуги – в частности, онлайн-медиа.

Помимо этого нужно использовать цифровые инструменты оплаты. Речь, в частности, о

Дії;

электронном кабинете налогоплательщика и т.п.

Также, отмечается, следует оптимизировать количество счетов. "Не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, зато стоит позаботиться о закрытии "пустых"/неработающих", – объяснила Довгальская.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, карту государственного ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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