Украинцам рассказали, что будет с ценами на картофель: поднимутся ли до 50 грн/кг

Стоимость картофеля в Украине не поднимется до 50 грн/кг. Дело в том, что текущая цена уже покрывает себестоимость производства и разрешает импорт этого овоща.

Видео дня

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Он отметил:

В целом, урожай картофеля в Украине уменьшился на существенные 18%, или на 4 млн т, по сравнению с прошлым годом.

Уменьшение урожая является влиянием засухи, которая также повлияло и на цены.

"Сейчас цены на картофель – 20 грн/кг – оптовая цена, и 30 грн/кг – в рознице – являются постоянными в течение двух недель. Мы считаем, что они не будут меняться. Оснований для цены 50 грн/кг нет. Нынешняя цена достаточно, чтобы покрывать себестоимость даже в условиях уменьшения урожайности, а также она позволяет импортировать", – сказал Высоцкий.

При этом он подчеркнул: Украина импортирует незначительные объемы картофеля по сравнению с отечественным производством. Поэтому, отметил замминистра, несколько десятков тысяч тонн импортированного картофеля достаточно для стабилизации роста цен и даже его остановки.

Картофель не будет дешеветь

В то же время, признал он, ожидать удешевления овоща не стоит. Ведь для этого нет оснований.

Более того, отметил замминистра, в будущем цены вырастут –хотя и некритически. По его словам, ближе к весне цены могут увеличится на 15% – ведь прибавятся затраты на хранение.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине наблюдается тенденция снижения цен на белокочанную капусту – из-за избытка продукции на рынке и низкого спроса. Несмотря на это, оптовая стоимость овоща остается в 2,9 раза выше, чем в прошлом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!