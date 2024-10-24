В Украине резко переписали цены на популярный овощ: сколько теперь стоит

В Украине наблюдается тенденция снижения цен на белокочанную капусту из-за избытка продукции на рынке и низкого спроса. Несмотря на это, оптовая стоимость овоща остается в 2,9 раза выше, чем в прошлом году.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Такая продукция не пригодна для длительного хранения, что создает дополнительное давление на фермеров, заставляя их снижать цены, чтобы быстро реализовать урожай.

В настоящее время оптовые цены на белокочанную капусту колеблются в пределах от 15 до 23 грн за килограмм. Это на 16% дешевле по сравнению с концом минувшей недели. Причиной такой вариации цен является отличие в качестве предлагаемых на рынке овощей. Многие фермеры, которые активно собирают урожай, предлагают продукцию с определенными дефектами или более низким качеством, что приводит к снижению стоимости.

Предложение белокочанной капусты на рынке продолжает расти, ведь во многих хозяйствах продолжается сезон сбора урожая. Однако спрос на данную продукцию остается низким. Оптовые компании и розничные сети закупают капусту только мелкими партиями, ссылаясь на ограниченный срок реализации из-за ее качественных характеристик.

Основной причиной снижения цен избыток предложения на фоне недостаточного спроса. Особенно большой объем капусты поступает от фермеров, специализирующихся на выращивании среднепоздних сортов. Эти сорта капусты пригодны только для кратковременного хранения, поэтому их стараются продать как можно скорее, чтобы избежать потерь. В дополнение к этому, улучшившиеся в последние недели погодные условия позволили большему числу фермеров начать сбор урожая, что еще больше насытило рынок капустой.

Несмотря на нынешнее снижение цен, они остаются значительно выше, чем в прошлом. Так, по данным EastFruit, цены на белокочанную капусту сегодня в 2,9 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой скачок стоимости обусловлен предыдущими проблемами с урожайностью, которые наблюдались в начале сезона, а также общими экономическими факторами, такими как инфляция и логистика.

Однако, по мнению аналитиков, цены на капусту могут и дальше снижаться, если темпы сбора урожая будут оставаться высокими, а спрос не будет расти. Это особенно актуально для низкокачественной продукции, которая не подходит для длительного хранения и должна быть продана как можно скорее.

Цены на капусту в супермаркетах

Между тем, согласно данным мониторинга OBOZ.UA, на 24 октября в крупнейших торговых сетях страны капуста в среднем стоит 30,3 гривен за килограмм. В супермаркетах ее продают по:

"АТБ" – 29,95 грн/кг;

"Сельпо" – 36 грн/кг;

"Фора" – 29,90 грн/кг;

Varus – 29,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на лук в Украине выросли на 38% по сравнению с прошлым годом из-за низкой урожайности и роста затрат на производство. Потребление остается стабильным, но риск дальнейшего роста цен сохраняется.

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