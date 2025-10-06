Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: к чему готовятся АЗС

За выходные стоимость бензина А-95 в Украине не изменилась. В понедельник, 6 октября, АЗС продают его в среднем по 58,73 грн/л – как и в пятницу, 3 октября. В то же время, в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (12 октября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается:

Снижения цен ожидать не приходится даже несмотря на удешевление нефти.

"Цены резко упали до самых низких значений за последние три месяца", – объяснили аналитики.

Удешевление нефти не повлияет на стоимость бензина, поскольку "до очередного повышения акциза остается менее трех месяцев".

Напомним: с 1 января акциз вырастет с текущих 271,7 евро за 1000 литров до 300,8 евро.

"Поэтому пока не понятно, пойдут ли сети на снижение цен. Если стоимость нефти останется в текущем коридоре, сети захотят удержать маржу, чтобы с нового года избежать повышения цен на стелах", – пояснил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

В то же время, повышать цены, прогнозируется, сети также не рискнут. В частности, из-за низкого потребления. Как объяснил Леушкин, это будет усиливать конкуренцию между сетями АЗС.

Впрочем, признал он, последнее все же может повлиять на цены. По его прогнозу, ближе к концу октября, "АЗС будут усиливать маркетинговую борьбу и могут ввести акции со щедрыми скидками".

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, 6 октября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские АЗС используют различные теневые схемы для ухода от уплаты налогов. В частности, заправки продают т.н. бодягу, выкупают невыданные чеки и пр. В настоящее время в Украине работает около 428 нелегальных АЗС.

