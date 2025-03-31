Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин в ближайшие дни: чего ожидать

В ближайшие дни в Украине не ожидается ощутимого изменения цен на бензин. Причина в удорожании нефти, начавшиегося из-за давления президента США Дональда Трампа на Иран и Венесуэлу – оно сдерживает удешевление топлива. В то же время, за выходные АЗС снизили цены бензин А-95 – правда, всего на 2 коп./л: 31 марта они продают его по средней стоимости 55,66 грн/л.

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О сложившейся на рынке ситуации говорится в материале delo.ua. Отмечается: стабильными цены на АЗС будут по крайней мере, до середины апреля – дальше все будет зависеть от политики нефтяного картеля ОПЕК, представители которого ранее заявляли о намерениях увеличить добычу нефти в апреле.

"Если картель в середине апреля воплотит свои планы по увеличению квот на добычу, цены на нефть упадут и рынок будет ожидать уменьшения закупочных цен, что также позволит снизить цены на АЗС в зависимости от падения цен на нефть. Если этого не случится, цены будут оставаться стабильными весь месяц", – говорится в сообщении.

При этом, подчеркивается, если же ближайшее время нефт подешевеет, то украинские АЗС начнут снижать цены на бензин в конце апреля. Однако нельзя исключать, что сети "сработают на предупреждение и захотят уже сейчас получить нового клиента под будущие закупки более дешевой нефти". А потому начнут снижать стоимость бензина гораздо раньше.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 50,4-58,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, где бензин стоит 58,99 грн/л. Также высокие цены на бензин выставили на заправках:

"Рур груп" – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л;

SOCAR – 57,66 грн/л;

Neftek – 57,49 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках RLS. Здесь бензин стоит 50,4 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество. В частности, для этого могут занижать октановое число. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

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