Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин на АЗС с 1 июля: к чему готовиться

За выходные на украинских АЗС выросли цены на бензин А-95. Так, в понедельник 30 июня они определили его стоимость в средние 58,92 грн/л, что на 2 коп. выше, чем было в пятницу 27 числа. В то же время, в экспертных кругах считают, что с 1 июля заметных изменений в стоимости топлива не произойдет.

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Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: несмотря на произошедший на прошлой неделе рост оптовых цен на бензин (на 1,8 грн/л до 52,79 грн/л), темпы роста его стоимости на заправках замедлились.

"Большинство операторов удерживали цены на прежнем уровне или незначительно повышали их. В то время как в ряде сетей цены снизились", – говорится в сообщении.

В то же время, отметил основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин, в ближайшие дни средняя оптовая цена бензина может снизиться. При чем заметно – в пределах 50 коп./л.

"Цены же на АЗС будут оставаться стабильными. ... Возможно будут какие-то акции в конце недели", – сказал он.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 30 июня крупные сети разливают бензин по 54-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках "Укр-Петроль". Здесь бензин стоит 54 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, украинские правоохранители разоблачили продажу поддельного бензина. Фальсификат распространяли через АЗС и предприятия Полтавской, Киевской, Ривненской областей и других регионов Украины.

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