Украинцам рассказали, что будет с ценами на бензин: к чему готовятся АЗС

В Украине подорожал бензин А-95. Так, 16 июля они продают его в среднем по 59,01 грн/л, что на 1 коп. выше, чем днем ранее. В то же время, в экспертных кругах ожидают, что в июле стоимость бензина в Украине существенно вырастет. По прогнозам, удорожание составит 2 грн.

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Как говорится в материале delo.ua, причин же этого, несколько. В частности:

Стоимость нефти.

Дело в том, говорится в материале, что "мировая цена на эталонную марку Brent вернулась к отметке 70 доллар за баррель".

Отметим: по данным investing.com, по состоянию на 18:11 по Киеву нефть Brent стоила 67,91 доллара/баррель. Что на 1,16% ниже, чем было во время предыдущей сессии.

Ожидаемые санкции против российской нефти.

Это, отмечается, может привести к удорожанию доставки ресурса в Европу, что "скажется и на конечной стоимости топлива, поставляемого в Украину именно из ЕС".

"В ближайшие недели бензин на украинских АЗС может подорожать в среднем на 2 грн/л. В то время как на этой неделе цена этого вида топлива на заправках вырастет на 1 грн/л", – говорится в сообщении.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", 16 июля крупные сети разливают бензин по 54,226-61,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 61,99 грн/л;

Shell – 61,95 грн/л;

SOCAR – 60,66 грн/л;

"Параллель" – 60,16 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках БРСМ-Нафта – 54,22 грн/л. А также "Укр-Петроль" – 54,5 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке.

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