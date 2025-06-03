Украинцам рассказали, что будет с ценами на АЗС в ближайшее время: к чему готовиться

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, 3 июня они продают его в среднем по 54,54 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем днем ранее. При этом возможность существенно повысить цены у заправок есть. Однако, отмечают в экспертной среде, в ближайшее время АЗС не будут делать этого.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети разливают бензин по 49,5-57,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО, Рур груп – 57,99 грн/л;

Shell – 57,95 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль – 49,5 грн/л. А также Авантаж 7 – 49,95 грн/л.

Что будет с ценами на бензин в Украине

В то же время, отмечается в материале delo.ua, до конца текущей недели (8 июня) цены на бензин "в основном останутся неизменными". Причем даже несмотря на предпосылки к подорожанию на 1 грн/л, возникшие из-за выхода в июне на ремонт завода OMV Petrom в Румынии.

"Этот завод является крупным поставщиком бензина в Украину. И его остановка может повлечь за собой дефицит этого вида топлива в стране", – обїяснили аналитики.

Впрочем, подчеркнули они, даже несмотря на это, крупные сети АЗС, импортирующие качественный спиртовой бензин, не пойдут на повышение цены этого вида топлива – чтобы не утратить клиентов. Ведь таким заправкам "приходится конкурировать с производителями менее качественного бензина А-95 внутри страны".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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