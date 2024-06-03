Украинцам рассказали, что АЗС сделают с ценами на все топливо после повышения акцизов: сколько будет стоить бак бензина

После повышение акцизов на топливо в Украине ожидается рост стоимости ресурса и на АЗС. Причем неоднородный: по прогнозам, бензин и дизель будут дорожать на 1,5 грн/л ежегодно, а автогаз – на 5,8 грн/л до конца 2024 года и на 1,4 грн/л ежегодно, начиная с 2025-го.

Таким образом, ожидается, что исходя из заложенной в документ текущей средней цены на бензин в 55,92 грн/л (расчет произведен с учетом курса евро 42,8 грн, 20% НДС и неизменных закупочных цен на топливо), с 1 июля стоимость бензина составит средние 57,42 грн/л. Соответственно, чтобы заправить 50-литровый бак, нужно будет заплатить в среднем 2 871 грн, что на 75 грн больше, чем сейчас.

В то же время, по прогнозам, дизель будет стоить с 1 июля средние 55,58 грн/л. Таким образом, заправить полный бак будет стоить 2 779 грн – на 98 грн выше, чем сейчас (исходя из текущей цены в средние 53,63 грн/л).

Стоимость автогаза же с 1 июля ожидается на среднем уровне 32,84 грн/л. Соответственно, за заправку 40-литрового баллона нужно будет заплатить 1 314 грн. Что на 232 грн сразу дороже, чем сейчас (исходя из текущей цены в средние 27,04 грн/л).

Нардепы поддержали повышение акцизов

Ранее же народные депутаты поддержали повышение акцизов на топливо – Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №11256 за основу. Согласно документу, первое повышение произойдет уже с 1 июля 2024 года.

"Комитет рекомендовал принять законопроект Кабинета Министров №11256 о внесении изменений в НКУ о приближении законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога за основу", – сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Согласно же опубликованной таблице, предусматривается увеличение акциза до 2028 года на бензины на 145,5 евро за 1000 л – с текущих 213,5 до 359 евро. А кроме того:

на дизель – на 190,5 евро, с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – на 225 евро, с текущих 52 до 277 евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого может привести к серьезным повреждениям внутренних систем авто. В частности, к разрушению фильтра и топливного насоса в баке.

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