Украинские АЗС пересчитают цены на все топливо: нардепы поддержали повышение акцизов

Народные депутаты поддержали повышение акцизов на топливо – Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №11256 за основу. Согласно документу, первое повышение произойдет уже с 1 июля 2024 года. Что отразится на ценах на АЗС – к примеру, уже в июле ожидается подорожание бензина сразу на 1,5 грн/л.

Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). ОН отметил: целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо на уровни, предусмотренные Директивой №2003/96/ЕС.

"Комитет рекомендовал принять законопроект Кабинета Министров №11256 о внесении изменений в НКУ о приближении законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога за основу", – говорится в сообщении.

Как планируют повысить акцизы на топливо

Согласно опубликованной нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком таблице, предусматривается увеличение акциза до 2028 года на бензины на 145,5 евро за 1 000 литров – с текущих 213,5 до 359 евро. А кроме того:

на дизель – на 190,5 евро, с текущих 139,5 до 330 евро;

на сжиженный газ – на 225 евро, с текущих 52 до 277 евро.

Как подорожают бензин, дизель и автогаз на АЗС

В то же время, признается, избежать роста цен на топливо на АЗС не удастся. Впрочем, предполагается, что оно будет не резким – кроме автогаза, где прогнозируется серьезный скачок. Так, согласно документу:

бензин будет дорожать на 1,5 грн/л в год;

дизель – на 1,95 грн/л;

автогаз – на 5,8 грн/л до конца 2024 года, и на 1,4 грн/л ежегодно, начиная с 2025-го.

Таким образом, ожидается, что исходя с текущей средней цены на бензин в 55,92 грн/л, с 1 июля стомость бензина составит средние 57,42 грн/л, а до конца 2028 года – 63,39 грн/л. А кроме того:

дизель будет стоить с 1 июля средние 55,58 грн/л, до конца 2028 года – 63,4 грн (рассчеты делались, исходя с текущей цены в средние 53,63 грн/л);

автогаз – с 1 июля средние 32,84 грн/л, до конца 2028 года – 38,6 грн (рассчеты делались, исходя с текущей цены в средние 27,04 грн/л).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке.

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