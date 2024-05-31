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Украинские АЗС пересчитают цены на все топливо: нардепы поддержали повышение акцизов

Роман Костюченко
Рынки и компании
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Украинские АЗС пересчитают цены на все топливо

Народные депутаты поддержали повышение акцизов на топливо – Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике рекомендовал парламенту принять соответствующий законопроект №11256 за основу. Согласно документу, первое повышение произойдет уже с 1 июля 2024 года. Что отразится на ценах на АЗС – к примеру, уже в июле ожидается подорожание бензина сразу на 1,5 грн/л.

Об этом сообщил глава Комитета Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). ОН отметил: целью законопроекта является постепенное увеличение ставок акцизного налога на топливо на уровни, предусмотренные Директивой №2003/96/ЕС.

"Комитет рекомендовал принять законопроект Кабинета Министров №11256 о внесении изменений в НКУ о приближении законодательства Украины к законодательству ЕС в части акцизного налога за основу", – говорится в сообщении.

Народные депутаты поддержали повышение акцизов на топливо

Как планируют повысить акцизы на топливо

Согласно опубликованной нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком таблице, предусматривается увеличение акциза до 2028 года на бензины на 145,5 евро за 1 000 литров – с текущих 213,5 до 359 евро. А кроме того:

  • на дизель – на 190,5 евро, с текущих 139,5 до 330 евро;
  • на сжиженный газ – на 225 евро, с текущих 52 до 277 евро.
Как планируют повысить акцизы на топливо

Как подорожают бензин, дизель и автогаз на АЗС

В то же время, признается, избежать роста цен на топливо на АЗС не удастся. Впрочем, предполагается, что оно будет не резким – кроме автогаза, где прогнозируется серьезный скачок. Так, согласно документу:

  • бензин будет дорожать на 1,5 грн/л в год;
  • дизель – на 1,95 грн/л;
  • автогаз – на 5,8 грн/л до конца 2024 года, и на 1,4 грн/л ежегодно, начиная с 2025-го.

Таким образом, ожидается, что исходя с текущей средней цены на бензин в 55,92 грн/л, с 1 июля стомость бензина составит средние 57,42 грн/л, а до конца 2028 года – 63,39 грн/л. А кроме того:

  • дизель будет стоить с 1 июля средние 55,58 грн/л, до конца 2028 года – 63,4 грн (рассчеты делались, исходя с текущей цены в средние 53,63 грн/л);
  • автогаз – с 1 июля средние 32,84 грн/л, до конца 2028 года – 38,6 грн (рассчеты делались, исходя с текущей цены в средние 27,04 грн/л).
Как подорожают бензин, дизель и автогаз на АЗС

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке.

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