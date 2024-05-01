Украинцам продают паски по 1000 грн: где такая цена и сколько стоят в супермаркетах

Перед Пасхой-2024 в Украине наблюдается активный спрос на паски, однако цены на эти изделия значительно отличаются. В супермаркетах стоимость пасок весом в полкилограмма обычно составляет от 99 до 170 гривен, в зависимости от бренда и состава изделия, тогда как в пекарнях цены могут достигать 1195 гривен за штуку, особенно в случае элитной продукции или пасок с эксклюзивной начинкой.

OBOZ.UA выяснил, какие цены предлагают производители в этом году. А также как отличается стоимость пасхального хлеба в супермаркетах и пекарнях.

Цены на паски в пекарнях

Приобретение пасок в пекарнях может оказаться более затратным по сравнению с покупкой в супермаркетах, однако, по словам производителей, это компенсируется более высоким качеством продукции. В этом году минимальная стоимость паски в пекарне составляет 320 гривен, в то время как максимальная может достигать 1500 грн за штуку.

Промышленные производители часто экономят при приготовлении пасхальных лакомств. К примеру, добавляют яичный и белковый порошок вместо яиц, сухое молоко, красители, маргарин или спред вместо сливочного масла. В то время как в большинстве пекарен используются только натуральные продукты.

Высокая стоимость обусловлена не только качеством продукции, но и разнообразием вкусов и уникальными рецептами. Элитные марки и эксклюзивные начинки, которые можно найти в пекарнях, влияют на повышение стоимости.

К примеру, в одной известной сети киевских пекарен можно найти вариации пасок с фисташковой или кокосовой начинкой, цена которых колеблется от 680 до 1100 гривен. Также в пекарнях можно найти подарочные пасхальные наборы, центром которых является пасхальный хлеб.

Цены в супермаркетах

В супермаркетах покупать паски значительно дешевле, особенно учитывая широкий ассортимент. Например, полукилограммовая паска в пекарне может стоить от 650 до 700 гривен, тогда как в крупных сетях супермаркетов цена за аналогичный продукт обычно колеблется от 90 до 130 гривен. В частности:

Varus – 90,20 грн;

Сильпо – 99 грн;

АТБ – 144,20 грн;

METRO – 179,90 грн;

Auchan – 82,90 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в сети распространяется новость о том, что сеть супермаркетов Silpo продает паску за 3500 гривен. Производителем такого пасхального хлеба является сицилийская компания Fiasconaro, поставляющая свои панеттоне в Украину.

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