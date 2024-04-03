В Украине продается паска почти за 100 долларов: как выглядит и в чем особенность

В сети распространяется новость о том, что сеть супермаркетов Silpo продает паску за 3500 гривен. Производителем такого пасхального хлеба является сицилийская компания Fiasconaro, которая снабжает свои панетоны Украиной. В наборе кроме кулича производители добавили шоколадную пасту собственного производства и нож для удобного нанесения.

На дорогую паску обратила внимание Tiktok-блогер a.eto.hana. Она отмечает, что кулич создан в коллаборации с всемирно известным брендом Dolce & Gabbana и приобрел ее у Le Silpo.

OBOZ.UA обратился в Silpo, однако в службе поддержке нам отметили, что имеют в наличии только паску – Fiasconaro Dolce & Gabbana (600 гр.) – 2199 гривен. Панетоны этой марки производят в Сицилии и их достаточно трудно найти в обычных магазинах, ведь поставляют их исключительно для продаж в сети супермаркета Fozzi Group.

Сколько стоит украинская паска в супермаркетах

Между тем, по мониторингу OBOZ.UA, 3 апреля крупные сети супермаркетов продают украинские паски в среднем по 295 грн/кг. В частности :

Novus – 200 грн/кг

Silpo – 198 грн/кг

МегаМаркет – 298 грн/кг

Следовательно, цены на паски в супермаркетах могут значительно варьироваться. Несмотря на информацию о самых дорогих поясах в сети Silpo, фактически можно приобрести пасхальный кекс украинского производства за меньшую сумму.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские производители готовятся повышать цены на шоколад и изделия из него. Среди причин – удорожание сырья и блокада поляками границы. В результате уже летом стоимость плитки шоколада может вырасти с текущих средних 35 грн до 50 грн. А к зиме – сразу до 70 грн.

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