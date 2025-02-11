Украинцам продавали "паленый" алкоголь: где производили поддельный коньяк

В Днепропетровской области выявили нелегальное производство алкогольных напитков – в частности, коньяка. Оно было налажено на производственных мощностях компании, которая ранее была лишена лицензии. При этом продукцию делки разливали в 6-литровые пластиковые емкости с этикетками производителя минеральной воды.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Там отметили, что в конце 2024 года:

Были проведены обыски в производственных и складских помещениях указанной компании.

Было задокументировано незаконное изготовление коньяка без марок акцизного налога и под видом другого бренда.

"Детективы БЭБ изъяли более 6 тыс. литров неучтенного спирта, комплектующие с линии разлива алкогольной продукции, свыше 1 000 бутылок коньяка без марок акцизного налога, свыше 1 800 литров жидкости с запахом спирта, черновые записи с объемами изготовленной вне учета подакцизной продукции и т.д. ... В ходе обыска упомянутых помещений детективы Бюро обнаружили действующих работников комбината, производивших алкогольную продукцию под маркой уже лишенной лицензии компании", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, несмотря на расследование правоохранителями незаконного производства алкоголя, должностные лица компании продолжали производить незаконный алкоголь. Для этого, отмечается, они:

арендовали складское помещение в Днепропетровской области, "которое не является лицензионным складом";

оборудовали его под цех для производства.

"Сотрудники Бюро провели обыски склада и места продажи незаконно изготовленной алкогольной продукции в г. Каменское. Удалено ориентировочно 3 400 литров жидкости с запахом спирта в пластиковых шестилитровых бутылках с этикетками минеральной воды и около 1 750 бутылок крепких алкогольных напитков без марок акцизного налога", – рассказали в БЭБ.

В настоящее время продолжается расследование. Фигурантам дела грозит, среди прочего, тюремный срок на 3-5 лет.

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