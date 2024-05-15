Украинцам продавали "паленый" алкоголь: где был риск купить

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили подпольное производство алкоголя. Свою продукцию делки продавали на Львовщине и Тернопольщине.

Об этом сообщили в самом Бюро. Там отметили:

во время обысков было изъято 3 000 литров продукции;

на тару делки клеили поддельные марки акцизного налога.

"В ходе досудебного расследования детективы установили, что два человека продавали на Львовщине и Тернопольщине незаконно изготовленные алкогольные изделия. Рекламировали контрафактную продукцию через объявления в социальных сетях", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: во время обысков также изъята "элитная алкогольная продукция без марок акцизного налога", с марками, имеющими признаки подделки. А также поддельные марки. Общая стоимость изъятого составляет более 1,2 млн грн.

Подделывают алкоголь по всей Украине

Ранее же БЭБ "накрыло" незаконное производство водки в Одессе. Продукцию делки продавали через сайт, а также отправляли службами доставки и лично заказчикам.

"В антисанитарных условиях они производили алкогольную продукцию под видом водки. Для этого использовалось нежилое помещение в одном из районов Одессы. Готовую продукцию продавали через сайт, отправляли службами доставки, а также сами развозили заказчикам", – рассказали в Бюро.

Также детективы разоблачили подпольное производство алкоголя в Волынской области. На территории незаконного производства детективы изъяли:

свыше 15 тыс. литров фасованной продукции;

5,5 тонн спирта;

1 тонну готовой жидкости для разлива.

Как сообщал OBOZ.UA, подделывают в Украине и прокты питания. В частности, еду быстрого приготовления и кофе.

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