Украинцам продавали "паленый" алкоголь: где был риск купить поддельные водку и виски

Бюро экономической безопасности (БЭБ) пресеекло незаконную деятельность подпольного производства алкогольных напитков в одном из районов Одессы. Его организатор делал на основе спирта напиток, который продавал под видом брендированных водки, коньяка или виски.

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Об этом рассказали в самом Бюро. В частности, отметили там, он:

покупал спирт;

смешивал его с водой;

добавлял соответствующие красители;

готовую продукцию разливал в брендированную тару и продавал ее на местных рынках.

При этом, подчеркивается, делал он это в антисанитарных условиях. Обустроив для своей деятельности нежилое помещение.

В ходе обысков в этом помещении были изъяты насос для перекачки жидкости. А кроме того:

лейки;

тетрапаки с жидкостью похожей на водку;

бочки с непрозрачной жидкостью с запахом спирта;

полимерные канистры;

картонная упаковка для готовой продукции.

"Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,4 млн грн. Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности", – сообщили в БЭБ.

В Украине установили нормы продажи алкоголя в одни руки

Тем временем, Кабинет министров ограничил норму продажи алкоголя и сигарет в магазинах Duty Free во время военного положения. Теперь в таких магазинах могут отпускать ориентировочно 2 пачки иностранных сигарет и 2 литра алкоголя одному лицу в течение суток.

Как рассказали в Минфине, решение принято для ликвидации схемы уклонения от уплаты налогов при реализации табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли.

Дело в том, что по состоянию на осень 2023 года, объем рынка нелегальных табачных изделий в Украине достигал 20,2%. Речь шла о поддельной продукции, контрабанде и нелегально проданных сигаретах.

При этом главную часть "нелегала" составляла именно нелегально проданная продукция с маркировками Duty Free (10,8%). В некоторых пунктах пропуска, согласно данным статистики, каждый человек "покупал" по 26-36 пачек сигарет за раз, что является признаком махинаций.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала правительства по всему миру повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки. В организации подсчитали, что по состоянию на 2023 год большинство стран мира не используют налоги для стимулирования здорового образа жизни, и требуют это исправить. Украина при этом действует согласно планам ВОЗ: в нашей стране собираются не только повысить стоимость алкоголя, но и внедрить налог на сладкую воду.

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