Украинцам продавали фальшивые гривни: кто мог получить подделки

Мошенники продавали украинцам фальшивые гривни и иностранную валюту. Банкноты они сбывали при личных встречах, а привлекали своих жертв низким курсом – фейковые купюры предлагали за 30-65% от рыночной стоимости реальных денег.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). К какой именно валюте принадлежали поддельные купюры там не указали, однако по опубликованным фото можно прийти к выводу, что речь идет о долларах и евро.

В то же время правоохранители отметили: по предварительным данным, в состав преступной группы входило несколько жителей Киевщины и Винницкой области. А качество поддельных банкнот было высоким.

"Своих клиентов находили из-за личных связей. Один из фигурантов задержан непосредственно при попытке продажи поддельных 30 тысяч долларов США", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в рамках дела правоохранители провели обыски в Киеве и Виннице. В результате их были изъяты поддельные средства почти на 2,3 млн в гривневом эквиваленте.

В настоящее время двум фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины – хранение, приобретение, перевозка, а также сбыты незаконно изготовленной иностранной валюты, совершенные организованной группой в особо крупном размере. Среди прочего, им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет.

Как распознать фальшивые гривни

В свою очередь, в НБУ ранее рассказали, что в целом, в Украине увеличилось количество фальшивых банкнот гривни. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных, что больше, чем годом ранее.

При этом отмечается, в 2024 году мошенники подделывали преимущественно купюры старого образца – выпущенные до 2015 года. В частности:

500 грн – 78% от общего количества изъятых подделок;

200 грн – 18%;

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1 000 грн – вместе 4%.

Распознать поддельные гривни можно, причем несколькими способами. В частности, на ощупь. Так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Кроме того, можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяется:

Наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты. А также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи ГРН и изображение тризуба.

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол ее наклона. Нужно обращать внимание на следующее:

Изображения.

У настоящих купюр они меняют цвет при рассмотрении под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны, а светлое на темном фоне – с короткой.

Как сообщал OBOZ.UA, самой популярной среди мошенников долларовой купюрой в 2024 году стала банкнота в 100 долларов. 90% от общего количества изъятых поддельных купюр американской валюты пришлось именно на нее.

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