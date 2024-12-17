Украинцам придется отдавать за чашку кофе более 100 гривен: какие цены ожидать в 2025-м

Из-за глобального дефицита кофе цены на эспрессо вырастут до 70 гривен, а на заплате или капучино – до 100 гривен уже в феврале. Высокие цены будут оставаться стабильными до лета 2025 года из-за климатических проблем и неурожаев в ключевых странах-производителях.

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Об этом сообщил совладелец Escobar Coffee Roasters Андрей Титов в комментарии СМИ. На мировом рынке кофе доминируют две страны: Бразилия и Вьетнам.

Бразилия производит 40% мирового кофе, как арабику, так и робусту, а Вьетнам специализируется преимущественно на более дешевой робусти и покрывает 38% мирового рынка этого сорта. В этом году оба ключевых экспортера столкнулись с серьезными погодными проблемами.

Бразилия пережила длительную засуху, продолжавшуюся с апреля по сентябрь. Из-за нехватки влаги и опадания листья дерева не смогли сформировать плоды. По прогнозам Volcafe, Бразилия произведет 34,4 миллиона мешков арабики вместо ожидаемых 45 миллионов, что создаст глобальный дефицит кофе в объеме 8,5 миллиона мешков.

Вьетнам сначала страдал от засухи при росте кофейных деревьев, а на этапе сбора урожая ситуацию усугубили сильные дожди. В результате цена на робусту достигла 5694 долларов за тонну, что является рекордным показателем.

Такие проблемы привели к стремительному росту цен на кофе: фьючерсы на арабике поднялись до 7,58 долларов за килограмм, что на 80% выше, чем в прошлом году. Это самое большое удорожание кофе с 1977 года.

Как это повлияет на Украину

Украинский рынок кофе, по словам международного эксперта по кофе Вадима Грановского, обычно реагирует на глобальные изменения с задержкой в несколько недель или месяцев. Крупные импортеры кофейного зерна еще работают на старых запасах, но уже к январю-февралю 2025 года подорожание станет очевидным для потребителей.

"Обжариватели ощутят рост цен уже с начала января. До февраля чашка эспрессо, которая сейчас стоит 40-45 гривен, подорожает до 70 гривен. Лате или капучино, которые стоят 60 гривен, вырастут в цене до 100 гривен. В общем, для конечного покупателя кофе подорожает на 80-100% ", – объясняет Титов.

Как кофейни будут реагировать на кризис

Маленькие независимые кофейни постараются дольше удерживать цены, чтобы не потерять клиентов. Однако, по словам Грановского, это будет часто происходить за счет снижения качества кофе. Заведения будут закупать более дешевое зерно, что повлияет на вкус напитков. Также кофейни будут искать пути оптимизации расходов :

автоматизация процессов – уменьшение затрат на рабочую силу;

– уменьшение затрат на рабочую силу; современное оборудование, потребляющее меньше энергии и воды.

Однако это может отрицательно сказаться на атмосфере кафе, где бариста постепенно превращается в "оператора кофейной машины". По словам Андрея Титова, высокие цены на кофе сохранятся как минимум до лета 2025 года.

Частичное удешевление возможно только после сбора нового урожая в Бразилии в июне, но даже тогда цены могут снизиться всего на 20%. Грановский добавляет, что кризис затронет все сегменты кофейного рынка — от зеленого зерна до конечной чашки кофе в кафе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за инфляции, засухи и нехватки рабочих украинские фермеры собрали в этом году значительно меньше урожаев, поэтому на рынке увеличилось количество импортных овощей. Поэтому цены на овощи заметно выросли и в последующие месяцы увеличатся еще сильнее.

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