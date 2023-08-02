Украинцам повысили цены на бензин: сколько стоит литр на АЗС

В Украине выросли цены на бензин. За месяц – с 30 июня по 31 июля – А-95-й подорожал на 3,7 грн/л – до средних 48,61 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, больше всего цены на ресурс повысили сети:

Mango – на 6,42 грн/л;

Ovis – на 6,39 грн/л;

Маркет – на 6,3 грн/л;

Green Wave – на 6 грн/л;

Укрнафта – на 5,91 грн/л;

Олас – на 5,9 грн/л;

Авантаж 7 – на 5,45 грн/л.

Самые высокие цены выставили на заправках сети SOCAR – 51,99 грн/л. А кроме того, на АЗС:

Neftek, ОККО, WOG – 49,99 грн/л;

Shell – 49,71 грн/л;

KLO – 49,49 грн/л;

Ovis – 49,29 грн/л;

AMIC – 49,12 грн/л.

Дешевле всего А-95-й бензин продают в сети VostokGaz – 45,39 грн/л. За ней идут:

Маркет – 45,79 грн/л;

RLS – 45,9 грн/л;

Авантаж 7 – 45,95 грн/л.

Дизель тоже подорожал

Выросли цены и на дизтопливо. За месяц его стоимость увеличилась сразу на 4,4 грн/л – до средних 47,81 грн.

Самые высокие цены выставили сети:

ОККО, WOG, SOCAR, Neftek – 49,99 грн/л;

Shell – 49,79 грн/л;

AMIC – 48,44 грн/л;

KLO – 48,29 грн/л.

Самые низкие:

Маркет – 44,39 грн/л;

Авантаж 7 – 44,55 грн/л;

VostokGaz – 44,89 грн/л;

Олас – 44,90 грн/л;

БРСМ-Нафта – 45,45 грн/л.

Почему растут цены

Постепенный рост цен на топливо в Украине связан с налоговыми изменениями. С 1 июля в стране вернули налогообложение продажи топлива на уровень, который был до полномасштабного вторжения.

Такая мера призвана поддержать бюджетные доходы. Кроме того, на отмене налоговых льгот настаивал Международный валютный фонд (МВФ) – ради стабилизации государственного бюджета Украины.

Бензин будет дорожать

Как рассказал OBOZREVATEL гендиректор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук, в ближайшее время цены на бензин могут вырасти сразу на 3-4 грн за литр. То есть стоимость А-95 может достичь около 51,5-52,5 грн/л.

Дело в том, что запасы ресурса, купленного еще до повышения НДС, иссякли. Так что теперь АЗС будут вынуждены пересмотреть его стоимость.

С таким прогнозом соглашается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин. "Конечно, 60 грн пока не случится, но 55 вполне-таки уже ощущается. ... Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, если на заправке был обнаружен недолив топлива, покупатель может требовать немедленной проверки. А в случае отказа даже обращаться в суд.

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