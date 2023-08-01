Украинские АЗС резко переписали цены на дизель: как он подорожал

В Украине подорожало дизтопливо. С 30 июня по 31 июля его стоимость увеличилась сразу на 4,4 грн/л – до 47,81 грн.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, больше всего цены выросли в сети KLO – на 6,4 грн/л, до 48,29 грн. А кроме того, на заправках:

Рур груп – на 6 грн/л, до 47,49 грн;

ZOG – на 6 грн/л, до 48 грн;

Green Wave – на 6 грн/л, до 46 грн;

Neftek – на 6 грн/л, до 49,99 грн;

Mango – на 5,92 грн/л, до 46,57 грн;

Укрнафта – на 5,91 грн/л, до 45,9 грн.

Меньше всего цену повысили на АЗС Авиас – на 2 грн/л, до 48 грн. А также:

Prime – на 3 грн/л, до 46,5 грн;

Укр-Петроль – на 3 грн/л, до 45,8 грн;

U.GO – на 3,17 грн/л, до 46,77 грн.

Где заправляться дешевле всего

Маркет – 44,39 грн/л;

Авантаж 7 – 44,55 грн/л;

VostokGaz – 44,89 грн/л;

Олас – 44,90 грн/л;

БРСМ-Нафта – 45,45 грн/л.

Где цены самые высокие

ОККО, WOG, SOCAR, Neftek – 49,99 грн/л;

Shell – 49,79 грн/л;

AMIC – 48,44 грн/л;

KLO – 48,29 грн/л.

Почему растут цены

Постепенный рост цен на топливо в Украине связан с налоговыми изменениями. С 1 июля в стране вернули налогообложение продажи топлива на уровень, который был до полномасштабного вторжения.

Такая мера призвана поддержать бюджетные доходы. Кроме того, на отмене налоговых льгот настаивал Международный валютный фонд (МВФ) – ради стабилизации государственного бюджета Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам гендиректора одной из сетей АЗС Леонида Косянчука, в ближайшее время цены на бензин могут вырасти сразу на 3-4 грн за литр. То есть стоимость А-95 может достичь около 51,5-52,5 грн/л.

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