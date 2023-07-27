Что делать, если на АЗС недолили топливо в бак автомобиля: пошаговая инструкция
Каждый потребитель при покупке автомобильного топлива на АЗС имеет ровно те же права, что и посетители магазинов. Поэтому, если был обнаружен недолив топлива, покупатель может требовать немедленной проверки, а в случае отказа даже обращаться в суд.
Такое разъяснение дали специалисты Госпотребслужбы. В частности, если при заправке автомобиля возникли сомнения относительно точности измерений колонкой и есть подозрение в недоливе, нужно:
- обратиться к оператору автозаправочной станции;
- оператор обязан немедленно провести контроль точности при отпуске дозы с помощью эталонного мерника (отклонение не должно превышать 0,5-1% в зависимости от плотности топлива);
- если обнаружен недолив, потребителю должны вернуть деньги за отсутствующее топливо, а дальнейшее использование этой колонки прекращается до ремонта и проверки после ремонта.
Если АЗС отказывается выполнить законные требования клиента, он имеет право обратиться с заявлением в территориальный орган Госпотребслужбы по месту расположения АЗС. Потребители могут защитить свои права также в судебном порядке.
"Судебная защита прав потребителей предусмотрена ст. 22 Закона "О защите прав потребителей". При удовлетворении требований потребителя суд одновременно решает вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба. Потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав", – объяснили в Госпотребслужбе.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.
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