Украинцам показали курс доллара до конца 2024 года: чего ожидать

Курс доллара до конца 2024 года в Украине может достичь максимум 42,3 грн. При этом большинство аналитиков сходятся на прогнозе, что пара гривня-доллар останется на уровне до 41,5 грн. По состоянию на 19 июня официальный курс доллара в Украине составляет 40,55 грн/долл., а наличную валюту в банках продают в среднем по 40,95 грн.

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Один из самых пессимистичных прогнозов озвучил руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий. Он не исключает, что к концу года курс достигнет "42 гривни плюс-минус 30 копеек", то есть 41,7-42,3 грн/долл.

"У нас постепенно ухудшается торговый баланс – по мере того, как истощаются запасы зерна прошлого урожая плюс, мы видим, что ухудшается немного торговый баланс наш энергетический, соответственно, это увеличивает спрос на доллар. То есть это объективные причины... До конца года будем двигаться к 42 (грн/долл. – Ред.). Возможно, если будет избыточное предложение валюты, курс доллара будет проседать", – объяснил Паращий.

Схожего прогноза придерживается и руководитель центра внутриполитических исследований Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко. "В условиях войны, увеличения импорта, усиления мобилизации нынешний курс гораздо ниже, чем можно было бы ожидать... Кроме того, в конце года в США состоятся президентские выборы, которые также будут влиять на курс доллара. От них ведь зависят и объемы военной помощи для Украины и поступления валюты. Но эксперты говорят, что к концу 2024 года доллар не должен пересечь отметку в 42 грн", – рассказал специалист.

Есть и более сдержанные подсчеты. Например, президент ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что до конца года доллар будет колебаться в нынешнем диапазоне 39-41 грн. Недавний рост курса Дубас связывает в основном с ситуативным спросом на иностранную валюту.

А экономист Михаил Кухар предполагает, что до конца 2024-го курс будет стремиться к уровню 41-41,5 грн/долл. "Лето будет стабильным, гривня может даже укрепиться. Потому что приток валюты идет именно в летние месяцы. С осени Нацбанк наиболее вероятно продолжит плановую девальвацию", – считает он.

К слову, прогнозный курс, "записанный" в госбюджете-2024, составляет 40,7 грн/долл. А согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, в 2024 году среднее значение курса доллара в Украине составит 40,33 грн. При этом к концу года курс ожидается на уровне 41,67 грн/долл.

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит 41 грн. А Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что к концу 2024 года в Украине курс доллара вырастет до 41,02 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на намерения Нацбанка отвязать гривню от доллара и начать считать ее курс по евро, перехода на евровалюту не планируется. Причем, ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем.

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