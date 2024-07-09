Украинцам подсовывали контрафактные электронные сигареты-"одноразки" известных брендов: "бизнесмена" будут судить

В Украине в Волынской области будуть судить злоумышленника, который организовал нелегальную – без марок акцизного налога – продажу электронных сигарет-"одноразок" известных брендов и компонентов к ним. Подозреваемому грозит наказание в виде штрафа в размере от 85 до 170 тыс. грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров.

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Продажи шли через Telegram-канал, заказы отправлялись по почте. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Детективы Бюро провели обыски в арендованном помещении, где хранился контрафакт и изъяли электронные сигареты и готовые жидкости без марок акцизного налога", – говорится в сообщении. На ранее опубликованных БЭБ фотографиях видно, что злоумышленник продавал, в частности, контрафактные "электронки" Elfbar и Lost Mary.

В целом при обысках было изъято более 4 тыс. электронных сигарет, жидкостей к ним, устройства для электронных испарителей, наличные деньги, мобильные телефоны и автомобиль. Примерная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет около 2 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине активно производят и продают поддельный алкоголь. Причем в разных регионах. Зачастую продукцию дельцы реализуют через интернет, а также отправляют через службы доставки и лично заказчикам по всей стране.

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