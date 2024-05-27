Украинцам массово продают поддельный алкоголь: где можно купить "паленку"

В Украине активно производят и продают поддельный алкоголь. Причем в разным регионах. Зачастую продукцию делки реализуют через интернет, а также отправляют службами доставки и лично заказчикам по всей стране.

При этом производят "паленку" в антисанитарных условиях. И часто маскируют под продукцию известных марок.

Один из многих таких случаев был зафиксирован в Одессе. Там незаконно производили поддельную водку. Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ):

за нелегальное изготовление алкоголя перед судом предстанут трое одесситов;

стоимость арестованного имущества составляет 1 млн грн.

"В антисанитарных условиях они производили алкогольную продукцию под видом водки. Для этого использовалось нежилое помещение в одном из районов Одессы. Готовую продукцию продавали через сайт, отправляли службами доставки, а также сами развозили заказчикам", – говорится в сообщении.

А производившие фальсификат в Волынской области делки продавали его по всей стране под видом более 50 известных мировых брендов. На территории незаконного производства детективы изъяли:

свыше 15 тыс. литров фасованной продукции;

5,5 тонн спирта;

1 тонну готовой жидкости для разлива.

"Группа лиц организовала работу завода по производству алкоголя более 50 известных мировых брендов. Нелегально изготовленную продукцию отправляли по почте по всей Украине. Оборудование по изготовлению и разливу ликероводочных изделий демонтировано. Примерная стоимость изъятого составляет около 5 млн грн", – рассказали в БЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, подделывают в Украине и продукты питания. В частности, еду быстрого приготовления и кофе.

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