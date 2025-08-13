Украинцам перепишут цены на самый доступный фрукт: что произошло и сколько будет стоить

В Украине в этом году ожидают больший урожай яблок, чем в прошлом году, поэтому при благоприятной августовской погоде цены могут снизиться с более 100 грн до примерно 50-60 грн за килограмм. Отмечается, что это станет возможным благодаря достаточной площади садов и отсутствию серьезных погодных катаклизмов во время сбора урожая.

Об этом рассказали аграрные эксперты в материале hromadske. Яблоко традиционно остается для Украины не только популярным фруктом, но и своеобразным маркером аграрной стабильности.

"Яблоки сейчас очень дорогие по сравнению с прошлым годом, и даже за всю историю независимости. Даже сегодня яблоки ранних сортов достаточно дорогие, потому что поддержку ценам оказало отсутствие нормальных объемов. Поэтому мы надеемся, что существенных катаклизмов не будет и наши садоводы соберут достаточно урожая, а площадь под это есть, то и яблоко станет более доступным", – отмечает Александр Хорев из проекта EastFruit.

Прошлогоднего урожая хватило только до января, из-за недостатка современных хранилищ яблоки быстро закончились, и на рынок пошел импорт. Это сразу же подняло цену более чем втрое – более 100 гривен за килограмм, что стало рекордом за всю историю независимости.

В этом году ситуация несколько лучше. Несмотря на весенние заморозки, садоводы имеют достаточно площадей под яблоневыми садами, а потому рассчитывают собрать урожай, который покроет внутренние потребности и позволит уменьшить цену. Аналитики отмечают, что если августовская жара не будет чрезмерной, то цены на яблоки стабилизируются, а рынок сохранит баланс между предложением и спросом.

Важно помнить, что яблоки для Украины – это не только продукт ежедневного потребления, но и значительная экспортная позиция. Качество украинских сортов ценят за рубежом, поэтому урожай влияет не только на внутренние цены, но и на валютные поступления.

Несмотря на сложную весну с поздними заморозками и нестабильной погодой летом, некоторые овощные культуры показывают положительную динамику. Ожидается сбор 7,6 млн тонн овощей (+11,5%), картофеля – 19,4 млн тонн (+10,7%). Только плодово-ягодные культуры, по прогнозам, дадут минус 12,4% к прошлогоднему показателю.

Особенно приятно удивляет так называемый "борщевой набор" – картофель, капуста, морковь, свекла и лук. Их предложение растет, цены снижаются, а на отдельные позиции стоимость даже стала ниже, чем в прошлом году. В отличие от овощей, фруктовый сегмент переживает непростое время.

Заморозки уничтожили часть ягодных культур, в частности 10% облепихи. Урожай ежевики, земляники, малины и голубики оказался ниже ожиданий, а качество ягод не самым высоким. Особенно пострадали персики – на рынке преобладает импорт (до 90% предложения), это привело к росту цен и повышению зависимости от внешних поставщиков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стоимость хлеба в ближайшее время может вырасти до 55 грн за буханку, и главным фактором этого будет подорожание топлива. Отмечается, что форс-мажоры, такие как разрушение производственных мощностей из-за обстрелов, способны ускорить этот процесс.

