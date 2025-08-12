Цена на ключевой продукт пойдет вверх уже осенью: сколько будет стоить

В Украине стоимость хлеба в ближайшее время может вырасти до 55 грн за буханку, и главным фактором этого будет подорожание топлива. Отмечается, что форс-мажоры, такие как разрушение производственных мощностей из-за обстрелов, способны ускорить этот процесс.

Об этом рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в комментарии СМИ. По его словам, даже несмотря на то, что Украина имеет собственное производство пшеницы и необходимые мощности для выпечки хлеба, стоимость готового продукта в значительной степени зависит от цены на топливо.

"Мы понимаем, что пшеница наша, мощности производства – наши. Но фактор горючего тоже влияет. Рост цен на горючее, вот что может подтолкнуть цены вверх", – отметил Ус.

Экономист считает, что буханка пшеничного хлеба может подорожать до 55 гривен. Это не скачок в два раза, но достаточно ощутимое повышение для домохозяйств, которые и так сталкиваются с ростом расходов на продукты и коммунальные услуги.

Отдельно специалист отметил, что форс-мажорные обстоятельства, в частности разрушение хлебозаводов из-за ракетных ударов, могут вызвать дополнительный дефицит продукции и более быстрый рост цен. "Я понимаю, что ракета может прилететь и повредить предприятия по производству хлеба, и тогда цены вырастут элементарно из-за сокращения предложений... Конечно, через месяц-два мы проверим это", – подчеркнул эксперт. По данным ресурса Минфин, на начало августа 2025 года:

450 г батона "Румянец" нарезного стоит 27,90 грн;

упаковка пшеничного хлеба массой 600–650 г – 42,99-44,72 грн;

300 г ржаного "Бородинского" в среднем – 44,90 грн.

Таким образом, прогнозируемая цена в 55 грн за буханку может означать повышение на 20-25% в среднем. Факторы, которые могут определить ценовую динамику в ближайшие месяцы:

стоимость топлива – главный драйвер расходов на доставку сырья и готового хлеба;

состояние логистики и инфраструктуры – разрушение предприятий или транспортных путей способно мгновенно уменьшить предложение;

сезонность и урожай зерновых – хотя зерно является собственным, его переработка и хранение тоже связаны с энергетическими затратами;

стабильность курса гривны – может повлиять на цену импортных компонентов и оборудования.

Экономисты считают, что значительного ценового шока на рынке хлеба не произойдет. Однако постепенный рост до психологической отметки в 55 грн за буханку вполне вероятен уже этой осенью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во всем мире в 2025 году стремительно растут цены на мясо и растительные масла, тогда как молочные продукты и сахар немного дешевеют. В Украине это приведет к подорожанию масла и мяса на внутреннем рынке, что создаст дополнительное давление на потребителей и аграрный сектор страны.

