Украинцам переписали правила выплат за разрушенное жилье: что изменилось

Украинские ВПЛ (внутренне перемещенные лица), которые остались без жилья на временно оккупированных территориях, смогут получить жилищные сертификаты до 2 млн грн для приобретения квартиры или дома. Также с 10 сентября стартует льготная ипотека єОселя, где государство будет покрывать 70% первого взноса и 70% процентов за первый год.

Об этом рассказала председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Инициатива предусматривает предоставление жилищных сертификатов (ваучеров) номиналом до 2 миллионов гривен.

Их можно будет использовать для приобретения квартир или домов в любом регионе Украины. На первом этапе программы приоритет получат:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны.

Стоит отметить, что государство уже аккумулировало более 180 миллионов долларов международной помощи для реализации этой инициативы. Постановление вступает в силу через два месяца после публикации, сейчас его дорабатывают, и ожидается финальный текст с четким алгоритмом подачи и рассмотрения заявок.

Жилищный сертификат можно будет использовать на приобретение любого жилья как квартиру, так и частный дом, без ограничения по региону. В случае, если лицо находится за границей, но является гражданином Украины и имеет документы, подтверждающие право собственности на жилье, оно также сможет воспользоваться программой.

В случае потери документов из-за обстрелов или других обстоятельств, подтвердить право собственности можно через судебную систему, которая рассматривает такие дела по упрощенной процедуре, в среднем в течение двух месяцев. Отдельно с 10 сентября стартует программа еОселя, которая позволяет ВПЛ и жителям прифронтовых регионов приобрести жилье на льготных условиях:

70% первого взноса покрывает государство;

70% процентов по ипотеке в первый год также компенсирует государство;

до 40 тыс. грн возмещаются на нотариальные и регистрационные услуги, включая оценку и оформление документов.

Программа действует как для первичного, так и для вторичного рынка жилья, без ограничений по региону или типу жилого помещения. На программу еВідновлення в этом году предусмотрено почти 19 миллиардов гривен, из которых часть – бюджетные средства, а часть остатки и перераспределения из других государственных фондов.

Важные моменты для ВПЛ

для получения помощи не обязательно, чтобы жилье было физически разрушено – достаточно, чтобы лицо не имело доступа к нему на подконтрольной территории Украины;

– достаточно, чтобы лицо не имело доступа к нему на подконтрольной территории Украины; программы охватывают только граждан Украины , но даже те, кто сейчас находится за границей в статусе беженца, могут претендовать на помощь, если имеют документы на жилье;

, но даже те, кто сейчас находится за границей в статусе беженца, могут претендовать на помощь, если имеют документы на жилье; все программы нацелены на быстрое восстановление жилищных прав и обеспечение безопасного проживания семей, оставшихся без жилья из-за войны.

