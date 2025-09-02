Пора проверить банковские карты: украинцам впервые начислили новую выплату

Украинцам на банковские карточки Дія.Картка начала поступать новая выплата "Пакет школьника" в сумме 5000 грн на одного первоклассника. Такую помощь уже получили первые 86 тыс. семей.

Об этом сообщили в пресс-службе Дії. Отмечается, что общая сумма полученных выплат уже превысила 430 млн грн. Всего на программу, напомним, выделено 1,2 млрд грн.

Главное, что нужно знать

Если выплата не пришла, нужно подождать – ее начислят в течение 14 дней после одобрения заявки .

. Те, кто еще не подался на выплату, могут это сделать до 15 ноября включительно.

могут это сделать до 15 ноября включительно. Тратить деньги можно не на все – покупать за счет выплаты разрешается только школьные принадлежности, зимнюю и весеннюю одежду, спортивные кроссовки и другую обувь (планируют добавить книги, но пока это не работает).

– покупать за счет выплаты разрешается только школьные принадлежности, зимнюю и весеннюю одежду, спортивные кроссовки и другую обувь (планируют добавить книги, но пока это не работает). Покупки возможны как в офлайн, так и онлайн-магазинах, но только по безналу . Платежный терминал должен иметь один из таких MCC-кодов: 5641 (детская одежда), 5651 (одежда для всей семьи), 5661 (обувь), 5943 (канцелярские товары).

. Платежный терминал должен иметь один из таких MCC-кодов: 5641 (детская одежда), 5651 (одежда для всей семьи), 5661 (обувь), 5943 (канцелярские товары). Для использования средств установлен дедлайн – деньги обязательно нужно потратить в течение полугода с момента их начисления.

"Пакет школьника" расширят

Государственную программу планируют расширить – деньги также позволят тратить на книги. Впрочем, на реализацию нововведения понадобится некоторое время.

"Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрить это в течение ближайших трех недель", – заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Он также уточнил, что в основном заявки на выплату подают онлайн. Так, по состоянию 2 сентября подали заявления почти 128 тысяч семей, из которых 122 тысячи – через приложение Дія.

Как получить 5000 грн на ребенка

Оформить заявку можно онлайн в Дії и офлайн – обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Инструкция для Дії

Обновить приложение Дія и авторизоваться (нужно иметь в Дії ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер).

Перейти в раздел "Помощь от государства".

Выбрать услугу "Пакет школьника" и ребенка, на которого оформляется заявление.

Выбрать Дія.Картку

Заверить заявление Дія.Подписью и отправить.

Список документов для ПФУ

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер (если он есть);

документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

Что делать, если в выплате отказано

Родители, которым не назначили выплату, могут повторно подать заявление. Речь идет о тех случаях, когда данные в системе оказались некорректными – например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение.

"После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз", – объяснили в Минсоцполитики. Там также подсчитали, что по состоянию на 2 сентября зафиксировано более 3 тыс. отказов.

Что еще важно учитывать

Оформить и получить помощь може т один из родителей или других законных представителей ребенка .

. Ограничений по формату обучения нет – помощь можно получить и на тех школьников, которые начнут учиться онлайн. То же касается формы собственности – государственное или частное учебное заведение.

нет – помощь можно получить и на тех школьников, которые начнут учиться онлайн. То же касается формы собственности – государственное или частное учебное заведение. Даже если ребенок зачислен в первый класс после начала учебного года , помощь семье будет назначена.

, помощь семье будет назначена. Семьи, которые находятся за рубежом, смогут получить выплату после возвращения в Украину, а те, кто на временно оккупированных территориях (ВОТ), – после возвращения на подконтрольную Украине территорию.

