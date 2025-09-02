Пора проверить банковские карты: украинцам впервые начислили новую выплату
Украинцам на банковские карточки Дія.Картка начала поступать новая выплата "Пакет школьника" в сумме 5000 грн на одного первоклассника. Такую помощь уже получили первые 86 тыс. семей.
Об этом сообщили в пресс-службе Дії. Отмечается, что общая сумма полученных выплат уже превысила 430 млн грн. Всего на программу, напомним, выделено 1,2 млрд грн.
Главное, что нужно знать
- Если выплата не пришла, нужно подождать – ее начислят в течение 14 дней после одобрения заявки.
- Те, кто еще не подался на выплату, могут это сделать до 15 ноября включительно.
- Тратить деньги можно не на все – покупать за счет выплаты разрешается только школьные принадлежности, зимнюю и весеннюю одежду, спортивные кроссовки и другую обувь (планируют добавить книги, но пока это не работает).
- Покупки возможны как в офлайн, так и онлайн-магазинах, но только по безналу. Платежный терминал должен иметь один из таких MCC-кодов: 5641 (детская одежда), 5651 (одежда для всей семьи), 5661 (обувь), 5943 (канцелярские товары).
- Для использования средств установлен дедлайн – деньги обязательно нужно потратить в течение полугода с момента их начисления.
"Пакет школьника" расширят
Государственную программу планируют расширить – деньги также позволят тратить на книги. Впрочем, на реализацию нововведения понадобится некоторое время.
"Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрить это в течение ближайших трех недель", – заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Он также уточнил, что в основном заявки на выплату подают онлайн. Так, по состоянию 2 сентября подали заявления почти 128 тысяч семей, из которых 122 тысячи – через приложение Дія.
Как получить 5000 грн на ребенка
Оформить заявку можно онлайн в Дії и офлайн – обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Инструкция для Дії
- Обновить приложение Дія и авторизоваться (нужно иметь в Дії ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер).
- Перейти в раздел "Помощь от государства".
- Выбрать услугу "Пакет школьника" и ребенка, на которого оформляется заявление.
- Выбрать Дія.Картку
- Заверить заявление Дія.Подписью и отправить.
Список документов для ПФУ
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер (если он есть);
- документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).
Что делать, если в выплате отказано
Родители, которым не назначили выплату, могут повторно подать заявление. Речь идет о тех случаях, когда данные в системе оказались некорректными – например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение.
"После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз", – объяснили в Минсоцполитики. Там также подсчитали, что по состоянию на 2 сентября зафиксировано более 3 тыс. отказов.
Что еще важно учитывать
- Оформить и получить помощь может один из родителей или других законных представителей ребенка.
- Ограничений по формату обучения нет – помощь можно получить и на тех школьников, которые начнут учиться онлайн. То же касается формы собственности – государственное или частное учебное заведение.
- Даже если ребенок зачислен в первый класс после начала учебного года, помощь семье будет назначена.
- Семьи, которые находятся за рубежом, смогут получить выплату после возвращения в Украину, а те, кто на временно оккупированных территориях (ВОТ), – после возвращения на подконтрольную Украине территорию.
