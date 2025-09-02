УкраїнськаУКР
Пора проверить банковские карты: украинцам впервые начислили новую выплату

Украинцам на банковские карточки Дія.Картка начала поступать новая выплата "Пакет школьника" в сумме 5000 грн на одного первоклассника. Такую помощь уже получили первые 86 тыс. семей.

Об этом сообщили в пресс-службе Дії. Отмечается, что общая сумма полученных выплат уже превысила 430 млн грн. Всего на программу, напомним, выделено 1,2 млрд грн.

Выплаты Пакет школьника по состоянию на 2 сентября

Главное, что нужно знать

  • Если выплата не пришла, нужно подождать – ее начислят в течение 14 дней после одобрения заявки.
  • Те, кто еще не подался на выплату, могут это сделать до 15 ноября включительно.
  • Тратить деньги можно не на все – покупать за счет выплаты разрешается только школьные принадлежности, зимнюю и весеннюю одежду, спортивные кроссовки и другую обувь (планируют добавить книги, но пока это не работает).
  • Покупки возможны как в офлайн, так и онлайн-магазинах, но только по безналу. Платежный терминал должен иметь один из таких MCC-кодов: 5641 (детская одежда), 5651 (одежда для всей семьи), 5661 (обувь), 5943 (канцелярские товары).
  • Для использования средств установлен дедлайн – деньги обязательно нужно потратить в течение полугода с момента их начисления.

"Пакет школьника" расширят

Государственную программу планируют расширить – деньги также позволят тратить на книги. Впрочем, на реализацию нововведения понадобится некоторое время.

"Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было также использовать на книги и ожидаем внедрить это в течение ближайших трех недель", – заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Он также уточнил, что в основном заявки на выплату подают онлайн. Так, по состоянию 2 сентября подали заявления почти 128 тысяч семей, из которых 122 тысячи – через приложение Дія.

Как получить 5000 грн на ребенка

Оформить заявку можно онлайн в Дії и офлайн – обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Инструкция для Дії

  • Обновить приложение Дія и авторизоваться (нужно иметь в Дії ID-карту или загранпаспорт и верифицированный налоговый номер).
  • Перейти в раздел "Помощь от государства".
  • Выбрать услугу "Пакет школьника" и ребенка, на которого оформляется заявление.
  • Выбрать Дія.Картку
  • Заверить заявление Дія.Подписью и отправить.

Список документов для ПФУ

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • налоговый номер (если он есть);
  • документы, подтверждающие полномочия законного представителя (при необходимости).

Что делать, если в выплате отказано

Родители, которым не назначили выплату, могут повторно подать заявление. Речь идет о тех случаях, когда данные в системе оказались некорректными – например, выяснилось, что ребенок переведен в другое учебное заведение.

"После обновления данных следует подождать два дня, прежде чем подать заявление еще раз", – объяснили в Минсоцполитики. Там также подсчитали, что по состоянию на 2 сентября зафиксировано более 3 тыс. отказов.

Что еще важно учитывать

  • Оформить и получить помощь может один из родителей или других законных представителей ребенка.
  • Ограничений по формату обучения нет – помощь можно получить и на тех школьников, которые начнут учиться онлайн. То же касается формы собственности – государственное или частное учебное заведение.
  • Даже если ребенок зачислен в первый класс после начала учебного года, помощь семье будет назначена.
  • Семьи, которые находятся за рубежом, смогут получить выплату после возвращения в Украину, а те, кто на временно оккупированных территориях (ВОТ), – после возвращения на подконтрольную Украине территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, учителя с 1 сентября могут получать доплату 2000 грн. А с 2026 года появится возможность самостоятельно выбирать курсы повышения квалификации с финансированием через виртуальный счет.

