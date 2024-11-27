Украинцам переписали правила: как теперь поменять просроченные продукты или вернуть деньги

В Украине утвердили новый порядок возврата непригодных или опасных пищевых продуктов, предусматривающий их замену или возмещение средств покупателям. Порядок начнет действовать только после отмены военного положения.

Видео дня

Об этом сообщается на правительственном портале. Эта инициатива, разработанная на основе обновленной редакции Закона Украины "О защите прав потребителей", направлена на защиту прав покупателей и создание прозрачных правил взаимодействия между потребителями и бизнесом.

Однако нововведение вступит в силу только после завершения или упразднения военного положения в стране, о чем уточнили на правительственном портале. Новый механизм предполагает возможность:

замены непригодных или опасных пищевых продуктов на аналогичные пригодные;

возврат средств покупателю за некачественный товар.

Документ также регулирует:

сроки возврата или замены пищевых продуктов в зависимости от их вида;

порядок действий, которые должны совершить покупатель и продавец;

особенности возврата товаров, приобретенных онлайн.

Новый порядок четко определяет сроки, в которые покупатель имеет право вернуть или заменить продукты питания. А именно:

в течение суток – для продуктов, требующих хранения при температуре до +6°C;

– для продуктов, требующих хранения при температуре до +6°C; не позднее трех дней – для товаров с предельным сроком потребления до 14 дней или минимальным сроком годности, но исключительно до истечения срока годности;

– для товаров с предельным сроком потребления до 14 дней или минимальным сроком годности, но исключительно до истечения срока годности; не позднее 14 дней – для продуктов со сроком годности более 14 дней.

Для продуктов, приобретенных через веб, отсчет сроков начинается с момента фактического получения товаров покупателем. По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, нововведение создаст равновесие между интересами потребителей и бизнеса.

Покупатели получат реальную защиту своих прав, а предприниматели смогут избегать судебных споров и снизить риск проверок со стороны контролирующих органов. "Предложенный механизм позволит урегулировать спорные вопросы быстро и без лишних обращений в суд, что будет способствовать созданию цивилизованного рынка потребительских товаров", – отметила она.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия после почти двукратного роста цен на бананы задумалась об их выращивании на собственной территории. Однако, учитывая климатические условия и экономическую целесообразность, эти планы выглядят как очередной кринж в попытках заменить импорт собственным производством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!