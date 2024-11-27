Россия после почти двукратного роста цен на бананы задумалась об их выращивании на собственной территории. Однако, учитывая климатические условия и экономическую целесообразность, эти планы выглядят как очередной кринж в попытках заменить импорт собственным производством.

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Об этом пишут росСМИ. С начала 2022 г. цены на бананы в России выросли почти на 100%. К концу 2022 года стоимость этого фрукта поднялась на 25,5% по сравнению с началом года, в 2023 году рост составил 46,9%, а с начала 2024 по 18 ноября цены увеличились еще на 6,4% по сравнению с концом 2023 года.

Эквадор традиционно являлся основным поставщиком бананов в Россию, занимая 96% российского импорта в денежном выражении в 2022 году. Однако в 2024 году Россия временно ограничила поставки бананов из Эквадора, ссылаясь на обнаружение вредителей. Позже ограничение было снято после того, как Эквадор отказался от передачи техники США для Украины.

Рост цен привел к снижению потребления бананов. Продажи сократились в среднем на 10%, а потребление популярных фруктов и социально значимых продуктов снизилось на 9% по сравнению с предыдущим годом.

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут заявила о возможности выращивания бананов в стране. Она отметила, что, хотя импорт эквадорских бананов является дешевле, Россия может рассмотреть выращивание этих фруктов в будущем. Лут также подчеркнула необходимость наращивания экспорта переработанной продукции для достижения целей, поставленных президентом Владимиром Путиным: увеличить экспорт агропромышленной продукции в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с уровнем 2021 года.

Выращивание бананов в России сталкивается с рядом вызовов, в том числе с климатическими условиями и необходимостью значительных инвестиций в тепличные технологии. Несмотря на это, амбициозные планы развития сельского хозяйства и уменьшение зависимости от импорта могут стимулировать дальнейшие инвестиции в эту отрасль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в 2025 году может обвалиться на треть – до 1,2-1,3 млн. единиц в год. В таких последствиях могут повлечь попытки режима кремлевского диктатора Владимира Путина удержать на плаву экономику РФ за счет рекордной ключевой ставки Центробанка РФ.

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