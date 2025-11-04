Дом снова повредили, пока вы его чинили? В Дії рассказали, что делать украинцам

В Украине обновили программу єВідновлення – теперь в случае повторного повреждения жилья можно сразу подать новое заявление через Дію. Отмечается, что это позволит украинцам быстрее получить компенсацию и восстановить свое жилье без лишней бюрократии.

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины. Ранее владельцы поврежденного жилья не могли повторно подать заявление, пока не завершится ремонт или не будет утвержден отчет по предыдущей компенсации.

Отмечается, что это создавало задержки, особенно когда враг снова обстреливал населенные пункты и дом разрушался повторно. Теперь все изменилось. Если ваше жилье пострадало снова – достаточно в приложении Дія открыть "Отчет о ремонте" по действующему заявлению и поставить галочку "Имущество было повреждено повторно". После этого система автоматически позволит подать новое сообщение о повреждении и новое заявление на компенсацию. Во время выезда комиссия теперь будет проверять две вещи одновременно:

новые повреждения для вашего нового заявления;

состояние выполненного ремонта по предыдущему заявлению, чтобы закрыть его в системе.

Перед подачей нового заявления нужно закрыть карту єВідновлення, на которую вы получали деньги в прошлый раз. Если счет еще активен – система не пропустит повторную заявку. Все неиспользованные средства возвращаются в госбюджет, после чего вы сможете получить новую компенсацию на другой счет по новому заявлению.

На сегодня по программе єВідновлення компенсацию получили уже свыше 145 тысяч семей на общую сумму более 51 млрд гривен. Из них за поврежденное жилье помощь получили более 116 тысяч семей на сумму 11,3 млрд гривен.

