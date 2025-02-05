Украинцам перечислят цены на продукты: в супермаркетах рассказали, что резко подорожает

В 2025 году больше всего в магазинах подорожают овощи, молочная продукция, алкоголь, кофе, какао и соки. Основными факторами влияния на цены по-прежнему остаются валютный курс, погода, логистика и сезонность.

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Об этом рассказали представители крупных сетей супермаркетов в комментарии СМИ. "Наибольшее прирост цен в 2025 году демонстрирует овощная группа (картофель, морковь, свекла). Также подорожала молочная группа (молоко, сметана, масло)", - сообщили в одном из магазинов.

Какие товары подорожают больше всего

овощи: рост цен на картофель, морковь, свеклу уже наблюдается в начале 2025 года;

рост цен на картофель, морковь, свеклу уже наблюдается в начале 2025 года; молочные продукты: дорожаютмолоко, сметана, масло, что связано с повышением себестоимости производства;

дорожаютмолоко, сметана, масло, что связано с повышением себестоимости производства; алкоголь: особенно водка, которая долго удерживала стабильную цену, но теперь растет в стоимости из-за подорожания сырья и электроэнергии. Стоимость винно-коньячной продукции за последние месяцы выросла на 50%;

особенно водка, которая долго удерживала стабильную цену, но теперь растет в стоимости из-за подорожания сырья и электроэнергии. Стоимость винно-коньячной продукции за последние месяцы выросла 50%; кофе, какао, соки: эксперты прогнозируют наибольший рост цен навишневый, яблочный и апельсиновый соки.

Почему дорожают продукты

валютный курс – большинство импортных товаров, включая кофе и какао, зависят от колебаний гривны;

– большинство импортных товаров, включая кофе и какао, зависят от колебаний гривны; погодные условия – неурожай или неблагоприятные погодные условия могут повлиять на цену овощей, фруктов и зерновых;

– неурожай или неблагоприятные погодные условия могут повлиять на цену овощей, фруктов и зерновых; логистика – повышение затрат на транспортировку товаров из-за энергетической ситуации в стране;

– повышение затрат на транспортировку товаров из-за энергетической ситуации в стране; сезонность – зимой традиционно дорожает мясо, молочная продукция и овощи, поскольку затраты на их производство растут.

Представители крупных торговых сетей отмечают, что рост цен негативно влияет на покупательную способность, но в то же время стимулирует спрос – люди пытаются закупить товары вперед, опасаясь дальнейшего удорожания.

" На большинство продуктов цены будут оставаться на текущем уровне, однако повышение стоимости не исключено. Это будет зависеть от погодных условий, расходов по логистике, общей ситуации в стране и энергетического состояния", - отмечают в торговых сетях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские супермаркеты за последний месяц резко снизили цены на куриные яйца, стоимость которых возмущала украинцев еще в конце 2024 года. В отдельных сетях падение составляло до 10-16 грн. на десятку.

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