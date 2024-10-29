Украинцам перечислили зарплаты: сколько платят и кому больше всего повезло в октябре

В Украине средняя зарплата в октябре составила 21,7 тыс. грн, тогда как еще в сентябре ее размер составлял 21,5 тыс. грн. Отрасли, в которых больше выросла заработная плата: керамист, ортодонт, программист.

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Об этом говорится в данных обширного кадрового портала. Так, с октября 2023 по октябрь 2024 средняя зарплата в Украине выросла с 18 тыс. до 21,7 тыс. грн. То есть на 21%.

Сферы, в которых больше выросли зарплаты за год:

Керамист – 50 000 грн (+122%)

Ортодонт – 55 000 грн (+120%)

Unity 3D программист – 45 000 грн (+80%)

Составитель плитки – 40 000 грн (+78%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+75%)

Оператор аттракционов – 21 500 грн (+72%)

Продюсер – 45 000 грн (+64%)

Гидравлик – 32 500 грн (+63%)

Инструктор детского центра – 17 500 грн (+59%)

Кредитный эксперт – 21 500 грн (+54%)

Национальный банк в своем макроэкономическом и монетарном обзоре в октябре 2024-го в очередной раз указал на сложную ситуацию на рынке труда. Количество новых вакансий по сравнению с прошлым годом продолжает расти, и, хотя падение количества новых резюме прекратилось, наблюдается значительный дефицит работников.

Государственная служба статистики показывает только официальные заработные платы. Больше зарплаты выросли в сферах авиационного транспорта (официальные данные). И хотя сейчас небо над Украиной закрыто, украинские авиакомпании продолжают работать за границей, также продолжают работу и аэропорты, поддерживающие состояние инфраструктуры для того, чтобы после окончания войны быстро возобновить рейсы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зарплаты руководителей госбанков привязали к курсу доллара и, как оказалось, они могут достигать миллионных сумм. Например, оклад председателя правления Укрэксимбанка составляет более 1 миллиона гривен в месяц.

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