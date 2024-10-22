Руководители госбанков получают миллионы: их зарплаты привязали к курсу доллара

Зарплаты руководителей госбанков привязали к курсу доллара, и, как оказалось, они могут достигать миллионных сумм. Например, оклад председателя правления Укрэксимбанка составляет более 1 миллиона гривен в месяц.

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Об этом пишет Минфин. Несмотря на сложные экономические обстоятельства, вызванные войной, банковская система Украины продолжает увеличивать расходы на оплату труда, особенно на вознаграждения топ-менеджеров, членов правлений и наблюдательных советов.

Такая динамика наблюдается как в коммерческих банках, так и в финансовых учреждениях с государственной долей, которые подотчетны Кабинету Министров и принадлежат украинскому народу. Значительная часть расходов на управленцев привязана к валютному курсу, что усугубляет тенденцию увеличения компенсаций.

По данным Национального банка Украины (НБУ), расходы всей банковской системы на заработные платы персонала за последние два года выросли на 31,7% и на 1 сентября 2024 составили 31,6 млрд грн. Одновременно другие административные и операционные расходы, в которые включены вознаграждения руководству, увеличились на 32,9%, достигнув 25,7 млрд грн. Особенно заметно рост затрат на оплату труда наблюдается в банках с государственной долей.

К примеру, зарплаты персонала таких банков выросли на 38,2%, до 14,5 млрд грн, тогда как другие административные расходы увеличились на 45,5%, до 10,8 млрд грн. Это говорит о том, что почти половина зарплатных расходов (46%) в банковской системе приходится на шесть государственных банков, в то время как остальные 56 банков охватывают только 54% ​​этих расходов. Рассмотрим подробнее динамику затрат на оплату труда в крупнейших государственных банках:

Приватбанк увеличил расходы на зарплаты на 29,8% до 5,9 млрд грн;

увеличил расходы на зарплаты на 29,8% до 5,9 млрд грн; Сбербанк повысил расходы на 7,2% до 4,1 млрд грн;

повысил расходы на 7,2% до 4,1 млрд грн; Укрэксимбанк показал самый высокий рост – 35,2%, до 1,1 млрд грн;

показал самый высокий рост – 35,2%, до 1,1 млрд грн; Укргазбанк увеличил расходы на 31,6% до 1,8 млрд грн;

увеличил расходы на 31,6% до 1,8 млрд грн; Сенс Банк зафиксировал рост на 16%, до 1,7 млрд. грн.

Только один банк – Первый инвестиционный банк (ФИО) – сократил расходы на зарплаты на 23,7%, что связано с национализацией и управлением активами под руководством АРМА. Особое внимание следует уделить выплатам для членов наблюдательных советов и правлений государственных банков.

Согласно официальным отчетам, в Сбербанке вознаграждение членов наблюдательного совета увеличилось пятикратно, с 341,6 тыс. грн до 1,6-1,8 млн грн, а для председателя совета - до 2,1 млн грн. Этот значительный рост объясняется двумя факторами:

привязка вознаграждений к валютному курсу : после отказа НБУ от фиксации курса доллара на уровне 36,6 грн/$ курс повысился до 40,5 грн/$ в июне 2024 года;

: после отказа НБУ от фиксации курса доллара на уровне 36,6 грн/$ курс повысился до 40,5 грн/$ в июне 2024 года; заниженные выплаты в 2023 году : в апреле наблюдательный совет работал всего 20 дней, поэтому вознаграждения за этот период были существенно ниже.

В то же время, зарплаты правления Сбербанка колебались от 449,1 тыс. грн до 750,2 тыс. грн в месяц, при этом зарплата председателя правления снизилась с 1,4 млн грн до 1,1 млн грн в месяц.

В недавно прошедшем национализации Сенс Банке вознаграждения для членов наблюдательного совета также выросли: с 471,4-612,6 тыс. грн в сентябре 2023 года до 576,6-681,5 тыс. грн в июле 2024 года. Однако следует отметить, что руководство Сенс Банка уверяет, что эти выплаты не зависят от финансового результата банка, а базируются на фиксированном вознаграждении, утвержденном в соответствии с политикой НБУ.

Зарплата главы Сенс Банка стабильно оставалась на уровне 1,1 млн грн в месяц, в зарплаты членов правления варьировались от 571,5 тыс. грн до 790 тыс. грн. Несмотря на это, по данным НБУ, чистая прибыль Сенс Банка за 8 месяцев 2024 сократилась вдвое, до 2,4 млрд грн.

ПриватБанк, крупнейший банк Украины, оказался менее открытым в вопросе выплат. По имеющимся данным, вознаграждения членам наблюдательного совета выросли на 31%, до 803,4 тыс. грн, а зарплата главы правления увеличилась на 10,5%, до 1,076 млн грн.

Интересно, что один из заместителей председателя правления получил 6,6 млн. грн. в начале года, что существенно превышает другие выплаты и остается непонятным. Приватбанк продолжает демонстрировать высокие финансовые результаты: за 8 месяцев 2024 его чистая прибыль выросла на 10,8%, до 43,4 млрд грн, а налоговые выплаты на прибыль увеличились на 58,9%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в сентябре зафиксировали рекордное увеличение количества размещенных на кадровых порталах вакансий. Количество предложений составляет 117,6 тыс. И это самый большой за время полномасштабной войны показатель.

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