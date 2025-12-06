В некоторых областях ввели аварийные отключения: ситуация в энергосистеме изменилась
В Украине 6 декабря во всех регионах будут применяться меры ограничения потребления. Из-за массированных ракетно-пушечных атак на энергообъекты объемы запланированных отключений увеличили. В некоторых регионах ввели аварийные отключения, в частности в Днепропетровской области.
Об этом говорится в сообщение "Укрэнерго". Еще вчера планировали, что будут применять от 0,5 до 2,5 очереди одновременно – из-за атак план ухудшили до 2,5-3 очереди.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.
"Вследствие сегодняшней массированной атаки – объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления сегодня вынужденно увеличен. Сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5 – 3 очередей одновременно. Также во всех областях в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнес", – говорится в сообщении.
"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – говорится в обращении Минэнерго.
В Полтавской области
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 5 декабря 2025 года получена команда от НЭК "Укрэнерго", до 23:00 применить 4 очереди ГПВ.
Одесская область
Киевская область
Графики в Киеве
- 1.1 Очередь: с 06:00 до 10:30 и с 14:00 до 17:30
- 1.2 Очередь: с 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 17:30
- 2.1 Очередь: с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 17:30
- 2.2 Очередь: с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 17:30
- 3.1 Очередь: с 09:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00
- 3.2 Очередь: с 09:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00
- 4.1 Очередь: с 08:00 до 10:30 и с 17:30 до 20:00
- 4.2 Очередь: с 09:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00
- 5.1 Очередь: с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 23:00
- 5.2 Очередь: с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00
- 6.1 Очередь: с 10:30 до 14:00
- 6.2 Очередь: с 10:30 до 14:00
