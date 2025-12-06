В некоторых областях ввели аварийные отключения: ситуация в энергосистеме изменилась

В Украине 6 декабря во всех регионах будут применяться меры ограничения потребления. Из-за массированных ракетно-пушечных атак на энергообъекты объемы запланированных отключений увеличили. В некоторых регионах ввели аварийные отключения, в частности в Днепропетровской области.

Видео дня

Об этом говорится в сообщение "Укрэнерго". Еще вчера планировали, что будут применять от 0,5 до 2,5 очереди одновременно – из-за атак план ухудшили до 2,5-3 очереди.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру – в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение.

"Вследствие сегодняшней массированной атаки – объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления сегодня вынужденно увеличен. Сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5 – 3 очередей одновременно. Также во всех областях в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнес", – говорится в сообщении.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", – говорится в обращении Минэнерго.

В Полтавской области

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 5 декабря 2025 года получена команда от НЭК "Укрэнерго", до 23:00 применить 4 очереди ГПВ.

Одесская область

Киевская область

Графики в Киеве

1.1 Очередь: с 06:00 до 10:30 и с 14:00 до 17:30

с 06:00 до 10:30 и с 14:00 до 17:30 1.2 Очередь: с 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 17:30

с 06:00 до 08:00 и с 14:00 до 17:30 2.1 Очередь: с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 17:30

с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 17:30 2.2 Очередь: с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 17:30

с 06:00 до 09:00 и с 14:00 до 17:30 3.1 Очередь: с 09:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00

с 09:00 до 14:00 и с 17:30 до 21:00 3.2 Очередь: с 09:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00

с 09:00 до 10:30 и с 17:30 до 21:00 4.1 Очередь: с 08:00 до 10:30 и с 17:30 до 20:00

с 08:00 до 10:30 и с 17:30 до 20:00 4.2 Очередь: с 09:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00

с 09:00 до 10:30 и с 17:30 до 22:00 5.1 Очередь: с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 23:00

с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 23:00 5.2 Очередь: с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00

с 10:30 до 14:00 и с 21:00 до 24:00 6.1 Очередь: с 10:30 до 14:00

с 10:30 до 14:00 6.2 Очередь: с 10:30 до 14:00

Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!