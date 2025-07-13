Имеет значение день недели: как платить меньше за билеты на поезд в Украине

Украинцы имеют возможность покупать билеты на поезда "Укрзалізниці" дешевле. Для этого нужно правильно спланировать поездку – финальная цена билета зависит от сезона и дня недели, а также от класса вагона и момента покупки.

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В приказе Министерства инфраструктуры Украины №184 предусмотрены специальные коэффициенты, сообщает OBOZ.UA. Всего их 12. Цена билета в течение года может меняться на десятки процентов.

Когда билеты на поезд дешевле

День недели

В пятницу и воскресенье цена билетов на поезд увеличивается на 10% , так как многие украинцы совершают поездки на выходные.

цена билетов на поезд увеличивается на , так как многие украинцы совершают поездки на выходные. Во вторник и среду цена снижается на 10% .

цена снижается на . В остальные дни (понедельник, четверг, суббота) цена остается "базовой".

Важно: если вы можете планировать поездку на будние дни, особенно на вторник или среду, можно сэкономить до 20% на билетах в оба направления.

Дата и месяц

Предположим, что базовый тариф на билет составляет, к примеру, 500 грн. В таком случае при покупке билета

на 21 января (период низкого спроса) пассажир заплатит 425 грн (действует коэффициент 0,85).

(период низкого спроса) пассажир заплатит (действует коэффициент 0,85). а 6 августа (период высокого спроса, например, сезон отпусков) придется заплатить уже 535 грн (используется коэффициент 1,07).

Перед планированием поездки рекомендуется ознакомиться с таблицей сезонных коэффициентов, чтобы выбрать наиболее выгодное время:

Другие нюансы

Стоимость билета зависит и от класса вагона . Самый дешевый вариант – плацкарт, за сидячий класс или купе придется заплатить больше.

. Самый дешевый вариант – плацкарт, за сидячий класс или купе придется заплатить больше. Вы можете заплатить меньше, если купите билет заранее и сразу в оба направления – чем раньше покупаются билеты, тем больше вариантов доступно.

и сразу в оба направления – чем раньше покупаются билеты, тем больше вариантов доступно. Покупать билеты лучше онлайн: с помощью своего банка либо сайта /приложения "Укрзалізниці" – так вы сразу увидите разницу в цене в зависимости от сезона и дня недели.

Ранее OBOZ.UA также рассказывал, как купить билет в вагон с кондиционером. В целом кондиционерами оборудованы более 1100 вагонов – в первую очередь, это фирменных поездах.

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