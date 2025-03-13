Проверял "квартирные" аферы на себе: в Украине будут судить телевизионного эксперта по мошенническим схемам

В Украине мошенник, выдававший себя за эксперта по квартирным аферам, незаконно присвоил три квартиры в Киеве, подделав документы. Одной из его жертв стала 70-летняя женщина, которую "признали" мертвой еще в 2018 году.

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Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. В Киеве разразился громкий скандал вокруг квартирных махинаций. Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего мужчины, который, используя поддельные документы и выдавая себя за родственника умерших владельцев, незаконно унаследовал три квартиры в столице.

По данным следствия, одна из квартир, которые мошенник пытался присвоить, принадлежала живой 70-летней женщине. Злоумышленники подделали ее завещание, а затем изготовили фальшивое врачебное свидетельство о смерти. Этот документ был подан в Киевский отдел государственной регистрации смерти, что дало возможность получить официальное свидетельство о смерти и открыть наследственное дело.

Несмотря на то что женщину незаконно лишили права на ее жилье еще в 2018 году, она обратилась к правоохранителям только в конце 2023 года. В течение всего этого времени у нее не было доступа к своей квартире.

Кроме этого, обвиняемый использовал похожую схему, чтобы присвоить еще две квартиры в Дарницком и Печерском районах Киева. Он обращался к нотариусам, выдавая себя за родственника умерших владельцев и, не имея никаких документов, подтверждающих родство, оформлял на себя наследство. В то же время эти квартиры должны были быть признаны вымороченным наследством и переданы в собственность государства.

Любопытно, что подозреваемый неоднократно появлялся в телевизионных эфирах как общественный активист и эксперт по мошенничеству на рынке недвижимости. Он рассказывал о самых распространенных схемах присвоения жилья и предупреждал украинцев об опасностях. На самом же деле использовал эти знания в собственных преступных схемах.

В настоящее время обвинительный акт передан в суд. Подозреваемому инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса Украины, в частности мошенничество в крупных размерах и подделку документов (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 3). Если его признают виновным, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили преступную организацию, которая действовала через мошеннический call-центр и обманула граждан Литвы более чем на 11 млн грн. Мошенники выдавали себя за работников банков и правоохранительных органов, выманивали конфиденциальные данные и переводили украденные средства через сложные финансовые схемы, но правоохранители остановили их деятельность.

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