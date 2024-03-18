Украинцам не хотят платить хорошие зарплаты: люди недовольны тем, что предлагают работодатели

Зарплаты, которые работодатели предлагают украинцам, не устраивают тех – и это является основной проблемой, с которой люди сталкиваются при поиске работы. В целом недовольны предлагаемыми суммами 41% участников соответствующего опроса.

При этом, говорится в результатах исследования крупного кадрового портала, большинство украинцев не согласны снижать свои зарплатные требования, даже если возникнут сложности с поиском новой работы. Об этом заявили 62% участников исследования.

В то же время 15% респондентов готовы снизить свои ожидания всего на 5%. Каждый десятый соискатель – на 6-15%. Тех же, кто готов уступить на 16-25% зарплаты, только 5%.

Работодатели хотят привязывать зарплату к результатам работы

Сами же работодатели, отмечается, пытаются "удерживать баланс материальной и нематериальной мотивации". А некоторые готовятся к внедрению системы четкой привязки зарплаты к фактическому результату работы.

"Это позволит работникам влиять на свой заработок, а нам как бизнесу контролировать фонд оплаты труда. Также мы постоянно анализируем рыночные зарплаты, чтобы держать руку на пульсе рыночных условий и не допускать недооценки наших работников", – рассказала директор по персоналу "Ватаг Групп" Лилия Меликян.

Скольким украинцам сократили зарплаты



В то же время лишь 28% украинцев сообщили, что сейчас в полном объеме получают ту же зарплату, что и до полномасштабной войны. У остальных же произошли изменения – причем в сторону как повышения, так и понижения оплаты труда.

При этом 9% опрошенных сообщили о росте зарплаты на 10-30%. А кроме того:

7% стали получать больше с учетом их индивидуальной эффективности;

4% рассказали о повышении более чем на 40%;

у 5% зарплата выросла только за счет индексации;

3% сообщили о повышении на 5%.

О сокращении же зарплаты на 10-30% сообщили 12% опрошенных. О том, что стали получать меньше на 50%, – 8%.

На 40-50% зарплаты уменьшились у 7% опрошенных. На 5% сократились зарплаты у 3% респондентов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!