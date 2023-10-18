Украинцам наконец-то разрешат свободно торговать на Etsy: платформа приняла важное решение

Платежный интерфейс одного из крупнейших маркетплейсов для мейкеров в мире Etsy Etsy Payments запускается в Украине. Онлайн-платформа объединяет более 90 миллионов покупателей со всего мира и специализируется на продаже handmade изделий, винтажных вещей, крафтовой продукции и т.д.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров. В Etsy Payments продавцы получат доступ к системе защиты Etsy Purchase Protection и специальную круглосуточную поддержку. Предприниматели также могут управлять всей финансовой информацией своего магазина.

Ранее пользователи из Украины не могли открывать новые магазины на Etsy. С запуском Etsy Payments это меняется – теперь украинцы могут официально открывать на платформе магазины, продавать товары людям из Америки, Европы, Азии.

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Еще в апреле 2021 года Etsy прекратил регистрацию новых магазинов в странах, где они пока не подключили свою внутреннюю платежную систему EtsyPayments. В этот список стран, к сожалению, тогда попала и Украина.

Новость о запуске Etsy особенно хороша для малого бизнеса, в большинстве своем творческого (товары ручной работы украшения, мебель и др.), поскольку это даст новые возможности для заработка.

Как писал ранее OBOZ.UA, американская корпорация Apple разрешила совершать покупки в обход App Store на территории страны-террористки России. Теперь разработчики могут вставлять ссылки для оплаты в обход магазина.

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