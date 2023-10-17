Apple разрешила россиянам совершать покупки в обход App Store: что известно

Американская корпорация Apple разрешила совершать покупки в обход App Store на территории страны-террористки России. Теперь разработчики могут вставлять ссылки для оплаты в обход магазина.

Теперь жители страны-агрессорки РФ смогут оплачивать приложения с помощью банковских карт, работающих в стране. Такое письмо получили российские разработчики, сообщают российские СМИ.

В сообщении говорится о возможности оставлять ссылки на посторонние платежные системы для покупок AppStore. При этом ссылки обязательно должны отображаться только на территории РФ, а комиссия Apple для таких способов оплаты составит 27%.

Видео дня

Напомним, в июле 2022 года Apple прекратила продажи и работу своих сервисов в России. Компания решила совершить ряд ответных действий на вторжение, учитывая прекращение всего экспорта в РФ.

Кроме того, в России ограничили сервис мгновенной оплаты Apple Pay и другие услуги, говорится в сообщении компании. До этого, 26 февраля, Украина попросила Apple прекратить поставлять сервисы и продукцию в Россию, в частности, заблокировать доступ к Apple Store.

OBOZ.UA сообщал ранее о том, что Финляндия рассматривает возможность ввести запрет на продажу недвижимости для отдельных граждан других стран. В первую очередь речь идет о россиянах, однако при этом нововведение коснется всех, у кого нет паспорта страны ЕС.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!