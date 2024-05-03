Украинцам могут начать "менять" квартиры: "слуга народа" рассказала, что хотят сделать с жильем людей

Квартиры украинцев могут начать перестраивать – чтобы увеличить их площадь. Речь идет о т.н. "хрущевках" – малометражных обычно 5-этажных панельных и кирпичных домов без технического этажа, лифта и мусоропровода. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

Об этом сообщила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила, что окончательное решение по этому поводу не принято:

в настоящее время народные депутаты изучают возможность применения европейского опыта решения проблемы;

соответствующий законопроект планируют презентовать в течение следующих 2-х месяцев.

Одним из популярных в ЕС методов решение проблемы, по ее словам, является надстройка дополнительных этажей. А кроме того:

перестройка квартир ради увеличения их площади;

застройка площади между домами;

снос целых районов ради нового строительства на их месте.

В Украине, по мнению нардепа, возможным сценарием решения проблемы устаревшего жилья могут быть надстройки дополнительных этажей и мансард. А кроме того:

реконструкция дома без отселения жильцов;

энергосбережение за счет проведения модернизации инженерного оборудования.

"Также речь может идти об изменении архитектурно-планировочной и объемно-пространственной организации квартир в здании. И заполнении разрывов между зданиями новым домом", – сказала Шуляк.

При этом она подчеркнула: в странах ЕС программа ликвидации зданий с неудовлетворительными условиями проживания предусматривает ряд субсидий домовладельцу на снос и реконструкцию изношенного жилья. А сама реконструкция осуществляется преимущественно:

без выселения или отселения жильцов;

с максимально возможным соблюдением нормальных бытовых условий.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, практически по всей Украине собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем, в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, с декабря 2023-го по март 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, до средних 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 6,7%, до средних 11 873 грн.

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